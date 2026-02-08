Se derrumba una casa en Alcúescar durante el temporal de viento y lluvia de este sábado

Una vivienda se derrumbó en la noche de este sábado en la localidad cacereña de Alcúescar, coincidiendo con el fuerte temporal de viento y lluvias que azotó la provincia de Cáceres durante la jornada. El inmueble, una casa antigua entre medianeras, se encontraba deshabitado, por lo que no se produjeron daños personales.

Según informó la Guardia Civil, los agentes intervinieron tras el derrumbe del edificio, que se vino abajo debido al mal estado estructural que presentaba y, previsiblemente, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas. Tras el suceso, los efectivos realizaron labores de vigilancia y prevención en la zona ante el riesgo derivado de las lluvias persistentes.

Imagen de la casa derrumbada. / G. C.

El desplome causó alarma entre los vecinos, aunque la rápida actuación permitió asegurar el entorno y evitar riesgos adicionales. No se descarta que el temporal haya influido en el colapso de la estructura.

Precaución

Desde la Guardia Civil se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución, evitar zonas inundadas y seguir en todo momento las indicaciones oficiales mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

Efectivos de la Guardia Civil en el lugar del suceso. / G. C.

El episodio de viento y agua dejó a lo largo del sábado diversas incidencias en la provincia, manteniendo activos a los servicios de emergencia ante desprendimientos, acumulaciones de agua y otros efectos del temporal.

El 112 Extremadura ha gestionado desde la llegada de la borrasca Marta a su paso por Extremadura un total de 2.974 llamadas, 612 incidentes, de los cuales 177 relacionados directamente con el temporal.