Se derrumba una casa en Alcúescar durante el temporal de viento y lluvia de este sábado

La vivienda se encontraba deshabitada y no hubo que lamentar daños personales

Vivienda derrumbada en Alcuéscar

Vivienda derrumbada en Alcuéscar / G. C.

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Una vivienda se derrumbó en la noche de este sábado en la localidad cacereña de Alcúescar, coincidiendo con el fuerte temporal de viento y lluvias que azotó la provincia de Cáceres durante la jornada. El inmueble, una casa antigua entre medianeras, se encontraba deshabitado, por lo que no se produjeron daños personales.

Según informó la Guardia Civil, los agentes intervinieron tras el derrumbe del edificio, que se vino abajo debido al mal estado estructural que presentaba y, previsiblemente, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas. Tras el suceso, los efectivos realizaron labores de vigilancia y prevención en la zona ante el riesgo derivado de las lluvias persistentes.

Imagen de la casa derrumbada

Imagen de la casa derrumbada. / G. C.

El desplome causó alarma entre los vecinos, aunque la rápida actuación permitió asegurar el entorno y evitar riesgos adicionales. No se descarta que el temporal haya influido en el colapso de la estructura.

Precaución

Desde la Guardia Civil se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución, evitar zonas inundadas y seguir en todo momento las indicaciones oficiales mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

Efectivos de la Guardia Civil en el lugar del suceso.

Efectivos de la Guardia Civil en el lugar del suceso. / G. C.

El episodio de viento y agua dejó a lo largo del sábado diversas incidencias en la provincia, manteniendo activos a los servicios de emergencia ante desprendimientos, acumulaciones de agua y otros efectos del temporal.

El 112 Extremadura ha gestionado desde la llegada de la borrasca Marta a su paso por Extremadura un total de 2.974 llamadas, 612 incidentes, de los cuales 177 relacionados directamente con el temporal.

TEMAS

Se derrumba una casa en Alcúescar durante el temporal de viento y lluvia de este sábado

La Guardia Civil auxilia a tres personas atrapadas con su coche en la nieve en el Puerto de Honduras

Vicente Ramiro Martín, el obrero que perdió la vida restaurando el Monasterio de Guadalupe en Cáceres

Vladimir Sánchez Puerta, pregonero de la Semana Santa 2026 de Trujillo

¿Cómo es un pueblo de Cáceres de la España vaciada?: 80 años de edad media, médico por horas y sin colegio

¿Han visitado Cáceres los extraterrestres?

La provincia de Cáceres atesora estaciones vacías y túneles inacabados, testigos de planes ambiciosos pero fallidos

La Diputación Provincial de Cáceres destina otros 250.000 euros para la instalación de nuevos hidrantes en los pueblos

