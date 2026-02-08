La provincia de Cáceres atesora estaciones vacías y túneles inacabados, testigos de planes ambiciosos pero fallidos

El territorio conserva estaciones sin uso, túneles inconclusos y trazados abandonados que han quedado integrados en la historia local de muchos municipios

La provincia de Cáceres conserva numerosos vestigios ferroviarios que nunca llegaron a cumplir la función para la que fueron concebidos. Más allá del conocido viaducto de Guadalupe, el mapa provincial está salpicado de estaciones vacías, explanaciones sin vías y túneles inconclusos que forman parte de un ambicioso proyecto de desarrollo frustrado a lo largo del siglo XX.

Estaciones y trazados que nunca vieron pasar un tren

Uno de los ejemplos más visibles se ha localizado en Logrosán, donde la estación de ferrocarril ha permanecido en pie pese a no haber entrado nunca en funcionamiento. El edificio, levantado dentro del proyecto de conexión entre Talavera de la Reina y Villanueva de la Serena, se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo del aislamiento ferroviario de la zona y en un elemento reconocible del paisaje urbano.

También en Berzocana, Zorita y Cañamero se han identificado restos de explanaciones, desmontes y muros de contención que formaban parte del mismo trazado. En estos municipios, los trabajos llegaron a ejecutarse parcialmente, aunque la colocación de vías nunca se materializó. En algunos tramos, el antiguo recorrido ha sido reutilizado como caminos rurales o sendas, mientras que en otros ha quedado oculto por la vegetación.

Túneles, viaductos y obras técnicas inconclusas

Además del viaducto de Guadalupe, la provincia ha conservado otros elementos de ingeniería ferroviaria que quedaron a medio hacer. El intento fallido de perforar el túnel de Puerto Llano ha sido uno de los episodios más recordados, debido a los continuos derrumbes que obligaron a paralizar las obras. Este punto se ha citado de forma recurrente como una de las principales causas del abandono definitivo del proyecto.

En áreas de las Villuercas y el entorno de Alía se han mantenido restos de puentes menores, muros de sillería y estructuras auxiliares vinculadas a pasos elevados y drenajes, que han evidenciado el alto grado de ejecución que llegó a alcanzar el plan ferroviario antes de su cancelación.

A este hecho se suman otros que sí siguieron adelante, como ha sido el caso del tren del Valle de Ambroz. Su apertura fue muy celebrada en la zona, pero dos años después de celebrar su centenario, las vías se dejaron en desuso. Actualmente convertidas en vías verdes han sido objeto de discusión durante mucho tiempo, ya que los vecinos de los municipios que se beneficiaron de su instauración lamentan no poder disponer de este medio de transporte. Su desafortunado final lo achacan al abandono por parte de las instituciones.

Otras grandes infraestructuras inacabadas

El ferrocarril no ha sido el único ámbito en el que la provincia de Cáceres ha acumulado proyectos inconclusos. Municipios como Valdecañas o zonas próximas al Tajo han albergado infraestructuras hidráulicas y viarias que quedaron paralizadas o infrautilizadas durante décadas. En algunos casos, estas obras se han reconvertido posteriormente, mientras que en otros han quedado como testimonios visibles de planes que nunca llegaron a culminarse.

La huella en la memoria local

La historia oral de muchos municipios ha recogido estas obras como parte de su identidad. Relatos familiares, fotografías antiguas y topónimos locales han mantenido viva la memoria de los trabajadores que llegaron desde otros puntos del país y de la expectativa de progreso que generaron estos proyectos. En localidades como Guadalupe, Logrosán o Cañamero, el ferrocarril inacabado ha sido incorporado al relato colectivo como una oportunidad perdida, pero también como un símbolo del esfuerzo humano.