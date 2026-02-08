La Guardia Civil auxilia a tres personas atrapadas con su coche en la nieve en el Puerto de Honduras

Durante la tarde de este sábado, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Jerte, en Cáceres, auxilió a tres personas -un hombre, una mujer y una menor- que quedaron atrapadas con su vehículo a causa de la nieve en el Puerto de Honduras, en el norte de la provincia.

El incidente se produjo en una jornada en la que el norte cacereño permanecía en alerta amarilla por nevadas, lo que complicó la circulación en varios tramos de montaña.

Sin cadenas

El vehículo en el que viajaban los afectados no llevaba cadenas, cuyo uso era obligatorio en ese momento debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Ante la imposibilidad de retirar el turismo de la vía, los agentes trasladaron a las tres personas hasta la localidad de Jerte, donde quedaron a salvo.

Desde las autoridades se recuerda la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de iniciar un desplazamiento y de llevar siempre el equipamiento obligatorio, especialmente en episodios de nieve y condiciones invernales adversas.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la maquinaría de la Diputación de Cáceres está realizando tareas de limpieza y mantenimiento en las vías del norte cacereño afectadas por la borrasca de nieve.