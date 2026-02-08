¿Han visitado Cáceres los extraterrestres?

Hay quien cree que los avistamientos de ovnis (objeto volador no identificado) o luces llamativas en el cielo son solo cosa de Estados Unidos o las películas, pero lo cierto es que en España también hay registros de este tipo. Y es más, los hay en Cáceres. Tanto Extremadura como la propia provincia cacereña son unos territorios llenos de misterios sin resolver, de historias y leyendas de criaturas o personas que forman parte del imaginario popular.

Nadie sabe ciertamente si existen los extraterrestres o no, si hay vida más allá de nuestro planeta. Creyentes o no, existen registros de avistamientos que llaman la atención a cualquiera. Testimonios de hace décadas, pero lo cierto es que también hay bastante recientes. Por ejemplo, en 2023, en la localidad de Ceclavín, algunos vecinos afirmaron haber visto en varias ocasiones distintas apariciones de unas extrañas luces que ‘marcaban algo’.

El caso llamó la atención incluso a Iker Jiménez y su equipo de Cuarto Milenio, quienes se desplazaron a la localidad cacereña. Francisco Vázquez, investigador local, dio bastantes detalles de algunos de estos sucesos en el Valle del Alagón. Por ejemplo, contó la historia de lo que se conoce como ‘el olivo de las ánimas’. «La historia sucedió hará unos 400 años, era un señor que venía de Alcántara y no muy lejos del pueblo, su caballo se paró y al levantar la vista, el hombre vio sobre el olivo tres luces. Desde entonces al olivo le empezaron a llamar ‘el olivo de las ánimas’».

Iker Jiménez en 'Cuarto milenio' / Cuatro

Otros vecinos del pueblo añadieron más historias. «Era como una bola grande con mucho resplandor, aquello era una cosa que te llamaba la atención en el cielo porque era enorme y con una claridad impresionante y subía y bajaba sin ruido ninguno», cuenta un testigo. «Íbamos dirección Cáceres en un vehículo y vimos un vehículo que iba subiendo la ribera y nosotros íbamos bajando. Justo arriba de la subida, pues se quedó allí y apareció encima de nosotros, era un vehículo circular con unas luces tipo led y se nos puso como a unos diez metros de altura y fue encima de nosotros hacia la entrada», relataba otro. Historias realmente extrañas que hacen preguntarse a uno si son ficticias o si, realmente, sucedieron de verdad.

Valencia de Alcántara

Sin embargo, hay que añadir que si hay una zona en la provincia de Cáceres que sea popular por sus apariciones sin ningún sentido, esa es la de Valencia de Alcántara, donde existen testimonios de avistamientos entre 1967 y 1996. Esto también afecta a otras localidades cercanas como Herrera de Alcántara, donde los medios de comunicación se hicieron eco en 1974 de la presencia de un gran objeto anaranjado en forma de rombo que sobrevoló el casco urbano.

OVNIS. / Cedida

En 1994, un padre y su hijo aseguraron haber visto en Valencia de Alcántara, mientras iban a un caserío de San Pedro de Los Majarretes, hasta 15 luces extrañas en el cielo. De inmediato pensaron que eran ovnis y así lo contaron a la prensa de la época. «Eran de tonos claros e intensos, que se alargaban y se encogían y se dispersaban girando en todos los sentidos, pero siempre horizontalmente y sin llegar al suelo», explicaron.

Asimismo, señalaron que estos focos de luces permanecieron delante del coche durante los seis kilómetros de recorrido entre Valencia de Alcántara y el caserío. Según sus palabras, las luces estaban a unos cuatro metros de altura y a unos diez del vehículo, al tiempo que dibujaban en el espacio un círculo de un diámetro aproximdo de seis metros.

Lluvia de sapos

Hay que mencionar que la zona de Valencia de Alcántara contiene un importante conjunto megalítico que, según algunos ufólogos, puede que tengan algo que ver con estas apariciones. Del mismo modo, se han documentado otros sucesos muy extraños que han sucedido, precisamente, en días cercanos a avistamientos de supuestos ovnis.

Hay que remontarse más atrás, a las décadas de los años 30 y 70. Alcántara vivió dos periodos de tiempo en los que se produjeron extrañas lluvias de animales, que curiosamente fueron precedidas de avistamientos de ovnis. En la primera, en 1932, varios vecinos pudieron contemplar dos grandes nubes de color dorado en el cielo, que entre ellas se comenzó a formar un remolino horizontal que, tras girar durante unos minutos, fue adoptando una apariencia de cigarro puro.

Trascurrido algo menos de una hora, las nubes doradas desaparecieron, siendo tapadas por nubes de tormenta, que comenzaron a descargar sobre el pueblo. Lo sorprendente es que a las gotas de la lluvia les acompañaban nada más y nada menos que sapos. Efectivamente, estaba sucediendo una increíble lluvia de sapos en la localidad. Había tantos batracios que, según se cuenta, los carros los aplastaban a su paso.

El segundo de ellos ocurrió en el año 1970. El cronista del pueblo, Fernando Tostado, recuerda ver «una estrella de gran tamaño que iba corriendo de un lado para otro». Una situación que vivió en los tres siguientes días. «En un primer momento pensé que se trataba de un satélite, pero pronto me di cuenta que su color amarillento y los movimientos en zig-zag no eran propios de uno de esos aparatos», recordó.

Unos días después, en una noche oscura y sin luna, Fernando caminaba junto a dos vecinos por una sierra cercana al pueblo, iban camino de casa, cuando de repente pudieron distinguir entre la oscuridad un extraño objeto circular del tamaño de una pelota de tenis flotando en el aire en una zona desarbolada. Aquello producía unos destellos muy vivos y realizaba extraños movimientos en el aire.

Justo en ese preciso instante advirtieron por detrás de aquella luminaria dos columnas de humo que se elevaban desde el suelo. De repente, el extraño objeto comenzó a desprender unas pequeñas partículas verdosas, y en pocos segundos se elevó desvaneciéndose el espectáculo.

Algunos vecinos afirmaron haber visto en días posteriores una serie de luces misteriosas en el cielo que avanzaban una detrás de otra como si un extraño tren celestial surcara el firmamento.

Lo más llamativo no es que suceda una lluvia de sapos, pues es algo científicamente posible. Lo curioso es que sucediera siempre precedido de avistamientos de este tipo.