¿Cómo es un pueblo de Cáceres de la España vaciada?: 80 años de edad media, médico por horas y sin colegio

Villar de Plasencia es uno de los cientos de municipios que forma parte de la denominada España vaciada. Está situado en la provincia de Cáceres, en la comarca de Trasierra, y la media de edad de sus vecinos es significativa: "80 años", según señala su alcaldesa, María José Pérez Izquierdo.

Aunque cuenta con 235 personas empadronadas, sus residentes reales no llegan a los 200, están entre los 180 y 190, aunque como suele suceder, en verano, los emigrantes siempre vuelven al pueblo y "la población se triplica".

Hasta 800 vecinos

Llama la atención en comparación con el resto del año porque, como dice su alcaldesa, "hay días que vienes al pueblo y no ves a nadie por la calle".

Lo compara con la década en la que ella era niña, en los años setenta, en los que había "cinco aulas completas de niños. El pueblo estaba lleno de niños y, cuando yo tenía 14 años, habría unos 500 o 600 vecinos, incluso ha llegado a tener 800 habitantes, destaca.

Sin centros educativos

Sin embargo, a nivel educativo, actualmente Villar de Plasencia no tiene ningún centro, ni colegio, ni instituto. A los niños les corresponde el CEIP Ramón y Cajal de Plasencia y a los adolescentes, el IES Parque de Monfragüe, también en la capital del Jerte, situada a 16,5 kilómetros.

El paro es mínimo, apenas unas once personas y la mayoría de quienes trabajan se dedican a la ganadería, mientras que otras trabajan en Plasencia, Casas del Monte o Malpartida de Plasencia.

El botiquín que hace las veces de farmacia en Villar de Plasencia. / Toni Gudiel

Médico dos horas al día

La falta de mejores opciones laborales y también de servicios ha podido influir en el éxodo a otros municipios porque, en materia sanitaria, sus vecinos solo cuentan con médico y enfermero de lunes a viernes, de 12.30 a 14.30 horas. El resto de horas y días tienen que acudir al centro de salud de La Data de Plasencia, donde está también su hospital de referencia, el Virgen del Puerto.

¿Y que pasa con las medicinas que necesita una población envejecida? Tampoco hay farmacia en Villar de Plasencia, pero cuenta con un botiquín que su farmacéutica ha preparado como si lo fuera, destaca la alcaldesa. Allí tienen todos sus tratamientos y, si alguna vez falta alguno, llaman a María José, que está dispuesta a coger el coche e ir a buscarlos.

Una sucursal en el ayuntamiento

El pueblo dispone únicamente de un ultramarinos y dos bares, uno que depende del ayuntamiento y otro privado, cuyo propietario está próximo a jubilarse. Además, quien quiera cambiar la bombona de butano debe esperar a que sea lunes y, si lo que se necesita es hacer alguna gestión bancaria, "cerraron la sucursal de Unicaja y hemos abierto en un despacho del ayuntamiento una sucursal de Cajalmendralejo", que abre los martes, de ocho a once de la mañana.

La alcaldesa explica que las personas mayores "no pagan con tarjeta y se quedaban sin efectivo y tuvieron que empezar a pedir favores para que les sacaran dinero en Zarza de Granadilla. Me reuní con Diputación de Cáceres y entre los pueblos a los que se concedió una ayuda para abrir una sucursal estuvimos nosotros".

La alcaldesa de Villar de Plasencia quiere trasladar el gimnasio y habilitar un velatorio. / Toni Gudiel

Nuevos proyectos

Villar de Plasencia tampoco dispone de velatorio para sus difuntos. Sus vecinos tienen que desplazarse también a Plasencia, por eso, la alcaldesa proyecta trasladar el gimnasio local, situado junto al cementerio, para llevarlo a otro espacio más amplio y ubicar allí el velatorio.

También quiere ampliar la biblioteca, donde instalan una ludoteca en verano, y el centro social, que funciona como centro de día, aunque llevan la comida a domicilio a quienes están apuntados para ello. Lo que no pueden asumir es el coste de gestionar una residencia de mayores porque su presupuesto municipal apenas supera los 300.000 euros.

Los jóvenes "no vuelven"

Todas estas circunstancias hacen que, cuando sus niños crecen y se marchan a la universidad "ya no vuelven". En el caso de Villar, suelen irse a estudiar a Salamanca o Madrid y la alcaldesa se pregunta y así lo ha trasladado en reuniones con otros municipios en una situación similar, "qué opciones podemos darles" para que no emigren.

En su caso, en una economía basada en la ganadería, "los jóvenes ya no quieren ser ganaderos, si tuviéramos un Comaro (empresa incluida en un grupo alimentario nacional) como Casas del Monte, le daría vida al pueblo".

Sin embargo, tiene claro que, "mientras haya ganadería, no se puede industrializar. Si no hubiera, habría que planteárselo, pero ahora mismo, la prioridad son los ganaderos".