Vladimir Sánchez Puerta, pregonero de la Semana Santa 2026 de Trujillo

La Semana Santa de Trujillo ya tiene voz para su pregón de 2026. La Junta de Cofradías ha anunciado que el sacerdote D. Vladimir Sánchez Puerta será el encargado de pronunciar el acto que abrirá oficialmente una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico.

Nacido en Medellín (Colombia), Sánchez Puerta cursó estudios de Bachillerato y Diseño Gráfico en su país natal antes de trasladarse a España para formarse en el Seminario de Plasencia, donde realizó Filosofía y Teología y obtuvo el título de Bachiller en Estudios Eclesiásticos. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 2011 y posteriormente amplió su formación con estudios de Teología Pastoral en Madrid.

Su vinculación con Trujillo es especialmente estrecha. Entre 2011 y 2018 ejerció como vicario parroquial en la parroquia de San Martín de Tours y, durante ese mismo periodo, fue también párroco de las localidades de Ibahernando y Ruanes, dejando una profunda huella humana y pastoral en la comunidad trujillana.

Desde 2018 desarrolla su ministerio en Navalmoral de la Mata como párroco moderador de la Unidad Pastoral “Parresian”, que integra a las localidades de Millanes de la Mata, Casas de Belvís, Belvís de Monroy, Valdehúncar, Berrocalejo y El Gordo. Además, es segundo capellán del Hospital Campo Arañuelo y, desde 2012, consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Plasencia.

Su elección como pregonero ha sido recibida con interés por cofrades y vecinos, que valoran su cercanía con la ciudad y su conocimiento de la tradición semanasantera trujillana. El pregón se convertirá, un año más, en el pórtico emocional y espiritual de unos días que combinan fe, patrimonio e identidad colectiva.

