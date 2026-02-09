Suceso
Los bomberos excarcelan a dos atrapados tras accidentarse un camión de basura cerca de Aldeacentenera
Los heridos, el conductor del vehículo y un acompañante, que se encontraban conscientes en el momento del rescate, han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres
Un camión de la basura ha sufrido una salida de vía este martes en la carretera CC-419, a la salida de la localidad de la localidad cacereña de Aldeacentenera en dirección a Torrecillas de la Tiesa. Como consecuencia del accidente, que ha tenido lugar sobre las 7.00 horas, el conductor del vehículo y un acompañante quedaron atrapados en el interior.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de bomberos y equipos sanitarios, que lograron excarcelar a ambos ocupantes, quienes se encontraban conscientes en el momento de la intervención. Tras ser atendidos en el lugar por personal sanitario, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres, según ha informado la Guardia Civil.
Árbol sobre la calzada
El accidente provocó además la caída de un árbol sobre la calzada, lo que obligó a movilizar a los equipos de mantenimiento de carreteras. Los bomberos trabajaron en su retirada para garantizar la seguridad y restablecer la circulación, que ya ha quedado normalizada.
Patrullas de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de Tráfico, permanecieron en la zona realizando labores de asistencia y regulación del tráfico durante la intervención.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte