Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Los bomberos excarcelan a dos atrapados tras accidentarse un camión de basura cerca de Aldeacentenera

Los heridos, el conductor del vehículo y un acompañante, que se encontraban conscientes en el momento del rescate, han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres

Imagen del accidente

Imagen del accidente / G. C.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un camión de la basura ha sufrido una salida de vía este martes en la carretera CC-419, a la salida de la localidad de la localidad cacereña de Aldeacentenera en dirección a Torrecillas de la Tiesa. Como consecuencia del accidente, que ha tenido lugar sobre las 7.00 horas, el conductor del vehículo y un acompañante quedaron atrapados en el interior.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de bomberos y equipos sanitarios, que lograron excarcelar a ambos ocupantes, quienes se encontraban conscientes en el momento de la intervención. Tras ser atendidos en el lugar por personal sanitario, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres, según ha informado la Guardia Civil.

Árbol sobre la calzada

El accidente provocó además la caída de un árbol sobre la calzada, lo que obligó a movilizar a los equipos de mantenimiento de carreteras. Los bomberos trabajaron en su retirada para garantizar la seguridad y restablecer la circulación, que ya ha quedado normalizada.

Noticias relacionadas

Patrullas de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de Tráfico, permanecieron en la zona realizando labores de asistencia y regulación del tráfico durante la intervención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  2. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  3. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  4. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  5. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
  6. Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
  7. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  8. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte

Los bomberos excarcelan a dos atrapados tras accidentarse un camión de basura cerca de Aldeacentenera

Los bomberos excarcelan a dos atrapados tras accidentarse un camión de basura cerca de Aldeacentenera

Trujillo reúne a 29 parejas en un cursillo prematrimonial previo a la Semana del Matrimonio

Trujillo reúne a 29 parejas en un cursillo prematrimonial previo a la Semana del Matrimonio

Diseñadores y artesanos cacereños encuentran en ferias y eventos un escaparate para crecer

Diseñadores y artesanos cacereños encuentran en ferias y eventos un escaparate para crecer

El Pimentón de la Vera, un tesoro culinario y un sabor único en España: "Se puede utilizar en todo"

El Pimentón de la Vera, un tesoro culinario y un sabor único en España: "Se puede utilizar en todo"

Rebollar, un mirador de excepción en el Valle del Jerte

Rebollar, un mirador de excepción en el Valle del Jerte

Malpartida de Plasencia se vuelca para construir viviendas asequibles para menores de 35 años

Malpartida de Plasencia se vuelca para construir viviendas asequibles para menores de 35 años

Villa del Rey muestra su mejor tradición por las fiestas de San Blas, haciendo frente al mal tiempo

Villa del Rey muestra su mejor tradición por las fiestas de San Blas, haciendo frente al mal tiempo

Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres: una puerta hacia las estrellas

Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres: una puerta hacia las estrellas
Tracking Pixel Contents