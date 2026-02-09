Los bomberos excarcelan a dos atrapados tras accidentarse un camión de basura cerca de Aldeacentenera

Un camión de la basura ha sufrido una salida de vía este martes en la carretera CC-419, a la salida de la localidad de la localidad cacereña de Aldeacentenera en dirección a Torrecillas de la Tiesa. Como consecuencia del accidente, que ha tenido lugar sobre las 7.00 horas, el conductor del vehículo y un acompañante quedaron atrapados en el interior.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de bomberos y equipos sanitarios, que lograron excarcelar a ambos ocupantes, quienes se encontraban conscientes en el momento de la intervención. Tras ser atendidos en el lugar por personal sanitario, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres, según ha informado la Guardia Civil.

Árbol sobre la calzada

El accidente provocó además la caída de un árbol sobre la calzada, lo que obligó a movilizar a los equipos de mantenimiento de carreteras. Los bomberos trabajaron en su retirada para garantizar la seguridad y restablecer la circulación, que ya ha quedado normalizada.

Noticias relacionadas

Patrullas de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de Tráfico, permanecieron en la zona realizando labores de asistencia y regulación del tráfico durante la intervención.