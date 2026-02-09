Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres: "Todos, vengan de donde vengan, estos días son malpartideños"

Malpartida de Cáceres se prepara para celebrar el carnaval, uno de los momentos más importantes de su calendario festivo. El programa estará formado por una treintena de actividades entre gastronómicas, culturales y deportivas. Comenzaba el pasado fin de semana con las XIV Jornadas Gastronómicas de la Patatera y se extenderá hasta el 18 de febrero.

La siguiente actividad de la fiesta es precisamente la festividad de carnaval, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero. El anual pasacalle popular llenará una vez más de color las calles del municipio cacereño. El desfile dará comienzo en la Plaza Mayor, tras el encuentro e inscripciones de las comparsas, y continuará con baile de disfraces y actuaciones hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, conocido como 'Domingo Gordo', el pueblo iniciará los preparativos para acoger un año más a una de sus fiestas más importantes, la Pedida de la Patatera. Se comenzará el propio domingo con la degustación de las 1.001 tapas de patatera y continuará el lunes con la celebración de la IX Gala de la Patatera. En ella se hará entrega de los galardones de la Patatera de Honor y Patatera Popular, así como los premios a los concursos de tapas de patatera profesional y popular.

El martes, 17 de febrero, Malpartida de Cáceres vivirá su día grande con la Pedida de la Patatera, que cada año reúne a miles de personas. La transmisión de las tradiciones de mayores a pequeños está muy presente un año más en actividades como el pasacalle del Centro de Educación Infantil, el encuentro intergeneracional con la colaboración del IESO Los Barruecos y el Club La Paz de la Tercera Edad o la Patatera Didáctica en el CEIP Los Arcos y el posterior pasacalle ‘La pedida de la patatera’.

A estas actividades se suma la programación cultural compuesta por exposiciones de pintura y de los carteles de carnaval presentados al concurso. Además, se celebrará la VIII Concentración 'La Patatera', como actividad deportiva dedicada a los amantes de las bicicletas clásicas.

Actuación musical en el carnaval de Malpartida de Cáceres. / Cedida a El Periódico

La gastronomía será el eje central de la celebración este año en el que Malpartida se convierte en Ciudad Gastronómica Extremeña 2026. Además de la Pedida de la Patatera y las jornadas gastronómicas, los asistentes podrán disfrutar de iniciativas como una cata de vinos y el mercado extremeño gastronómico y artesano.

A las actividades programadas se sumarán conciertos, verbenas y actuaciones durante estos días.

La localidad dará cierre a la festividad el miércoles, 18 de febrero, con el pasacalle del entierro de la sardina y la quema de los entierros con fuegos artificiales y sardinada popular para todos.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres ha animado tanto a malpartideños como a visitantes a disfrutar de la celebración en estos días "en los que todos, vengan de donde vengan, son malpartideños". Ha destacado además que, es una festividad que, a pesar de recoger anualmente a un gran número de personas, se caracteriza por "un ambiente de tranquilidad y la ausencia de incidentes".