Dionisio Iglesia, el 'abuelo' de Moraleja, cumple 104 años

No todos los días cumple uno 37.960 días, o lo que es lo mismo, 104 años. Una tierra natural como Extremadura tiene varias personas centenarias, sabios que han visto crecer el país y la humanidad. En Moraleja ha cumplido este domingo 104 años Dionisio Iglesia Palomino, un "gran señor".

Nacido el 8 de febrero de 1922 en Zarza la Mayor, Dionisio es una persona bastante querida por su humor y su forma de ser, incluso con semejante edad. Hasta el punto de recibir visitas institucionales como las que recibió por su cumpleaños, por parte de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, y César Herrero, alcalde de Moraleja.

Dionisio Iglesia cumple 104 años. / Extremeños Centenarios

Es una persona "afortunada", pues ha podido celebrar su día rodeado de su familia, formada por hasta cinco generaciones. De él han salido 4 hijas, 9 nietos, 13 bisnietos y 1 tataranieta, con la ayuda de la que fue su mujer durante 48 años, Remedios Modenes, también de Zarza la Mayor y tristemente fallecida en 1996.

Tallas de madera

Siempre trabajó en el campo como vaquero, y, mientras desempeñaba su labor, forjó a su vez la que sería su mayor afición: tallar en madera. Con su navaja en mano, realizaba "auténticas obras de arte", desde un bastón con luz hasta una reproducción de la iglesia de Moraleja, tanto por fuera como por dentro. Sin estudios, ni herramientas demasiado extravagantes: solo paciencia y un talento que ya ha llamado la atención de los medios, llevándose algún que otro reportaje.

A día de hoy, Dionisio es ya el 12º varón más longevo de Extremadura, todo un orgullo para su familia y su tierra. Morales publicó unas fotos de su visita, destacando que pudo comprobar su "lucidez, sentido común y esa sabiduría de pueblo que tanto nos hace falta".

Dionisio demuestra que la edad no borra la pasión ni el carácter. Sus manos han tallado madera durante décadas, pero su mayor obra sigue siendo la vida que ha construido a su alrededor.