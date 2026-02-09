Malpartida de Plasencia se vuelca para construir viviendas asequibles para menores de 35 años

Será sin duda el proyecto más importante del año en Malpartida de Plasencia, la construcción de nuevas Viviendas de Promoción Pública (VPO), de precios asequibles, que el ayuntamiento pondrá a disposición de sus vecinos menores de 35 años.

El alcalde de este municipio de la provincia de Cáceres, Raúl Barrado, ha subrayado que se trata de un "proyecto ambicioso", con el que busca "dar respuesta a los ciudadanos que lo necesitan".

Encuesta pública

En primer lugar, Barrado ha explicado que se hizo una encuesta entre los menores de 35 años de la localidad para conocer cuántas personas estarían interesadas en este tipo de viviendas y el resultado fue que "200 personas tenían interés".

Así, para dar respuesta a la demanda, el gobierno local del PSOE de Malpartida ha iniciado ya los trámites para poder llevar a cabo la construcción de estas viviendas asequibles.

Vista aérea de Malpartida de Plasencia. / EL PERIÓDICO

Adquisición de un solar

Por un lado, el miércoles día 4, el pleno del ayuntamiento chinato ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito para adquirir un solar de 3.500 metros cuadrados, propiedad de la Sareb, con el fin de "dar respuesta y adquirir suelo público para la construcción de viviendas de VPO", en palabras de Barrado.

El terreno está situado en la zona del parque municipal y permitirá la construcción de un elevado número de viviendas, que todavía no se ha cuantificado.

Segundo proyecto

Pero no será el único proyecto de urbanización porque el alcalde también ha contactado con la empresa constructora Magenta y agentes financieros para conocer la viabilidad de la construcción de unas 22 o 23 viviendas de promoción pública en la zona de San Blas y Fray Alonso, donde estaba situado el antiguo cuartel de la Guardia Civil.

En este caso, Barrado ha señalado que la idea sería levantar 15 viviendas en bloque y otros 7 u 8 adosados.

Proyecto en expansión

No obstante, dada la necesidad, el alcalde afirma que el ayuntamiento continuará estudiando la posibilidad de adquirir nuevos solares a la venta para seguir edificando este tipo de viviendas.

Uno de los accesos a Malpartida de Plasencia. / Toni Gudiel

Todo a la vez que ha mantenido contactos con la empresa pública de la Junta, Urvipexsa y también con el SEPES, la entidad pública empresarial de suelo del Ministerio.

Otros asuntos del pleno

Por otro lado, en el último pleno, también se ha informado de la adjudicación del contrato de la gestión de las aguas residuales; del suministro e instalación de contadores digitales y del estado de las obras de restauración de ecosistemas en el vertedero, de adaptación de las líneas eléctricas para la protección de la avifauna y del arreglo de caminos en El Robledo.

Además, el alcalde ha explicado que se ha aprobado por unanimidad un convenio de colaboración con la Policía Local de Plasencia para las fiestas patronales y ferias y fiestas y se ha dado cuenta de la prórroga del presupuesto del 2025 hasta la aprobación del nuevo, que prevé que se pueda aprobar en torno al mes de marzo.