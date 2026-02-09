Diseñadores y artesanos cacereños encuentran en ferias y eventos un escaparate para crecer

La moda en la provincia de Cáceres ha encontrado en los últimos años varios espacios para exhibirse y crecer más allá de la segunda edición de ExtreModa Fashion Week, que se celebrará en abril en la capital. Diversos municipios han impulsado iniciativas con enfoque sostenible, creativo y comercial que han reforzado la visibilidad de diseñadores, artesanos y proyectos vinculados al sector textil.

Feria transfronteriza de moda sostenible: Resotex en Plasencia

Plasencia se ha convertido en uno de los focos clave de la moda sostenible en la provincia con la feria Resotex, organizada por la Diputación de Cáceres. Este evento, celebrado con éxito en el centro de la ciudad, ha reunido a diseñadores y diseñadoras de España y Portugal para presentar propuestas centradas en la sostenibilidad, el reciclaje y la reutilización textil.

Durante la feria, la llamada Pasarela Resotex en espacios como la Plaza de la Catedral o la Plaza Mayor ha acogido desfiles de moda sostenible de creadores hispano-lusos y actividades como 'Swap Parties' y talleres de upcycling, que combinan diseño y conciencia ambiental.

En ediciones recientes, alrededor de 35 expositores han mostrado productos y propuestas sostenibles, y cerca de 14 diseñadores han participado en los desfiles que articula este encuentro.

Eco Fashion Week y moda circular en Cáceres

En la ciudad de Cáceres, se ha desarrollado también la Eco Fashion Week, un evento que ha incluido desfiles, exposiciones y una tienda efímera impulsada por iniciativas como Moda Re-, enfocada en la economía circular y el reciclaje textil.

Otro ejemplo es Moda re-, un espacio dedicado al consumo de moda a través de bienes de segunda mano. A esta función sostenible incorpora una función social, ya que también trabaja por la inserción de personas en riesgo de exclusión social del territorio.

Su trabajo lo desarrollan habitualmente en recorriendo mercados y eventos, pero en 2021 implementó una tienda en las calles de la capital cacereña.

Durante esta semana de moda sostenible, se han organizado talleres creativos, exposiciones sobre objetivos de desarrollo sostenible y desfiles con propuestas de upcycling (reutilización creativa de prendas), acercando al público el valor del consumo responsable dentro del sector de la moda.

Desfiles y fashion shows locales en Plasencia

Además de ferias institucionales, Plasencia ha acogido desfiles vinculados a diseñadores locales con propuestas propias. Un ejemplo documentado fue el Fashion Show de Emma Prieto, celebrado en la Plaza de Abastos, en el que la creadora presentó una colección de 30 prendas con un enfoque artístico y social, en el que también participó una modelo con reconocimiento nacional.

Pasarelas urbanas y moda comercial en Don Benito

En el ámbito urbano y vinculado al comercio local se encuentra Don Benito Desfila Fashion Day, un evento organizado por la Oficina de Comercio que convierte las principales calles de la ciudad en una pasarela al aire libre. Más de 50 empresas y 250 modelos han participado en esta cita, que combina moda, tejido comercial y participación ciudadana como un escaparate de productos y tendencias con alcance regional.

Un ecosistema en expansión

Estas iniciativas demuestran que la provincia de Cáceres no solo apuesta por eventos como ExtreModa Fashion Week, sino que también ha impulsado eventos con enfoque sostenible, creatividad local, moda urbana y dinamización comercial. Cada una de estas propuestas ha intentado ofrecer plataformas reales de visibilidad para diseñadores, artesanos y marcas, contribuyendo a fortalecer el sector textil más allá de los grandes circuitos de moda.