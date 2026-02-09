Previsión meteorológica
Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
La alerta se activará a las 9.00 horas y estará vigente durante toda la jornada, hasta las 23.59 horas
Los expertos prevén también tormentas y precipitaciones generalizadas
El temporal no da tregua a Extremadura. Tras el paso de la borrasca Marta, un nuevo fenómeno meteorológico se encargará esta semana de descargar lluvias en la región. Debido a su intensidad, el norte de la provincia de Cáceres activará de nuevo este martes la alerta amarilla por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se registren 40 litros por metro cuadrado en doce horas. La alerta se activará a las 9.00 horas y estará vigente durante toda la jornada, hasta las 23.59 horas.
Río de humedad
En este caso, la distribución atmosférica favorecerá la llegada de aire muy húmedo desde el Caribe. Este río de humedad será el encargado de reforzar e intensificar las precipitaciones asociadas a los frentes atlánticos que cruzarán la Península Ibérica en los próximos días, según explican los expertos del portal meteorológico, eltiempo.es. Los mismos avisan que durante la primera mitad de la jornada habrá lluvias generalizadas y fuertes acumulados en el norte de la región. Entre la tarde y la noche destacan la llegada de tormentas a diferentes puntos de Extremadura y precipitaciones "más fuertes" en la zona norte.
Para el miércoles, señalan que las precipitaciones irán a menos en la mayor parte del país. Sin embargo, podrán persistir en regiones dispersas de la mitad sur peninsular.
Recomendaciones
Por ello, desde el 112 de Extremadura se recomienda a los ayuntamientos mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios municipales, para revisar especialmente sumideros, socavones y muros en mal estado.
Por su parte, a los ciudadanos se les aconseja extremar la precaución en carretera, estar atentos a posibles desprendimientos, no atravesar vías inundadas y evitar estacionar en cauces secos o en las orillas de los ríos. En viviendas, se sugiere mantener limpios los sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, contactar con el 112.
