El Pimentón de la Vera, un tesoro culinario y un sabor único en España: "Se puede utilizar en todo"

Se pueden mencionar muchos beneficios del Pimentón de la Vera: contiene antioxidantes contra el desarrollo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer y las neurodegenerativas; antiinflamatorios; puede controlar el síndrome metabólico y sus complicaciones, como la obesidad, la alteración del perfil lipídico y la diabetes; beneficios para la salud ocular gracias a la luteína y la zeaxantina; reduce el colesterol; y, según estudios, la luteína, la zeaxantina, el licopeno, la astaxantina, el betacaroteno y la capsaicina mostraron una buena actividad anticancerígena en diversos tejidos.

Además, es la mayor fuente de ingresos y el motivo principal por el que ha prosperado la comarca de La Vera, y especialmente la cuna de este ingrediente tan especial: Jaraíz de la Vera. El ‘oro rojo’, como se le suele llamar, es uno de los productos más demandados en las tiendas de comida extremeña, justo al jamón, la patatera y, sobre todo, la Torta del Casar. Lo confirma Alberto Cavaleiro, de la cacereña tienda ‘Los Ibéricos - Productos Extremeños’. «Suelen preguntar por él todos los días».

Esto es algo que ocurre tanto con turistas internacionales, que llegan preguntando por el ‘paprika’, como los nacionales que buscan experimentar el sabor especial que tiene el pimentón verato. Esto se debe a la forma de secado de los pimientos, la cual es ahumada.

Los agricultores veratos del siglo XVII pusieron a punto el secadero de corriente vertical con hogar inferior, que se viene utilizando en la zona desde entonces. «Gente de aquí, de España, no sabe qué diferencia tiene el Pimentón de la Vera con respecto a otros pimentones, como, por ejemplo, el de Murcia. Y la diferencia es que eso, que es un pimentón que su forma de secado es ahumarlo».

Éxito

En la tienda en la que trabaja acuden diariamente turistas de muchos lugares del mundo que se llevan este rojizo ingrediente. «Normalmente vienen de Francia y Alemania. Y después, turismo nacional, sobre todo, Cataluña, Andalucía, Canarias y algo de gallegos, pero muy poco. Más canario y catalán que lo demás», cuenta.

«Es muy conocido a nivel nacional, en general. Yo creo que porque se usa para absolutamente todo, para cualquier tipo de comida. Es la base de la gastronomía mediterránea, por lo menos en España».

Pimentón de la Vera, en un establecimiento. / Pablo Parra

Alberto, aunque trabaja en Cáceres desde hace tiempo, es de Huelva. Y, según afirma, antes de trabajar en el mundillo del producto extremeño, ya conocía de sobra el Pimentón de la Vera. «Conocía la Denominación de Origen y la buscaba. Lo usaba para las lentejas, para las habichuelas, en escamas, para el huevo frito, para el pulpo... Para todo eso se puede usar».

Además, explica que hay tres tipos de pimentón: el dulce, el agridulce y el picante. Es el segundo, el agridulce, el más especial, al no ser frecuente en otras zonas. «En Galicia, por ejemplo, en muchos lugares mezclan el dulce y el picante, pero el sabor no es el mismo que te da el agridulce», señala.

Él, que trabaja en una tienda en la que recomienda diariamente en dónde utilizar los productos, comenta que el Pimentón de la Vera «se puede utilizar prácticamente en todo». «Puedes utilizarlo en escamas, que es más aromático. Para temas de platos ya terminados decorativos y te da también el aroma y el sabor. Por ejemplo, en cualquier sofrito o un risotto», comenta. También se puede utilizar en embutidos, «como la patatera o el chorizo». «Yo creo que lo puedes utilizar en cualquier tipo de elaboración si realmente te gusta el sabor»,

A granel

Llama la atención en el establecimento que existen bolsas de pimentón. Es decir, diferentes a lo que se ve en la gran mayoría de establecimientos de este tipo en el centro de Cáceres. En todos se promociona la gastronomía extremeña, como debe ser, y uno de estos actores es el pimentón.

Sin embargo, aquí existe una manera alternativa de venderlo. Alberto lo explica. «Antiguamente, como ocurría siempre, se vendían los productos a granel, y el pimentón no fue menos». La venta a granel es un método que ya se considera ‘vintage’, aunque bien es cierto que algunos establecimientos están tratando de resucitarlo. Básicamente, es la venta por peso o cantidad, en vez de según establezca el bote asignado por la empresa que lo comercializa.

Imagen de las bolsas de pimentón. / Pablo Parra

El Pimentón de la Vera también se vendía por gramos, una práctica que, con el tiempo, se comenzó a prohibir. Fue por las normativas generales de seguridad alimentaria y etiquetado que se han impuesto en los últimos años.

Sin embargo, esta práctica permite volver, en parte, a aquella época. «Sobre todo las personas mayores compran en bolsa y luego lo meten en frascos de cristal, que es donde mejor se conserva, algo que no mucha gente sabe. Y ya, a la hora de cocinar, deciden lo que se echa o no de pimentón».

Todo un tesoro, pues no es ningún secreto el valor que tiene el pimentón. Su sabor tan característico y presente en tantos platos españoles hacen de su mote de ‘oro rojo’ un reconocimiento más que merecido.