Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres: una puerta hacia las estrellas

La Comunidad de Extremadura es un enclave único para la observación del cielo nocturno. La limpieza y la baja contaminación lumínica de su cielo lo convierten en uno de los más aptos para la visualización de estrellas. Dentro de este maravilloso paisaje la provincia de Cáceres recoge algunas de las mejores ubicaciones para realizar esta actividad, y entre ellas destaca el municipio de Navalvillar de Ibor. Situado en la zona oriental-norte de la provincia, es uno de sus puntos más oscuros de la región, lo que convierte al cielo nocturno en un espectáculo único.

En la localidad se encuentra el mirador estelar de Aguas frías, donde los visitantes pueden disfrutar de las estrellas descansando en hamacas u observándolas desde su telescopio.

Su instauración se produjo en 2022, como parte de la iniciativa #AstroCáceres. Este programa turístico, impulsado por la Diputación de Cáceres tiene como objetivo poner en valor el cielo de la provincia. La institución invirtió un total de 18.000 euros para llevar a cabo su instauración.

En torno a este mirador se han organizado numerosas actividades turísticas, entre las que destacan especialmente las rutas nocturnas.

Destinos Starlight

La provincia cacereña recoge además otros muchos lugares donde disfrutar del cielo nocturno se vuelve una experiencia inolvidable. Se trata de los espacios que cuenta con el certificado Starlight. Este determina aquellos lugares idóneos para este tipo de actividades turísticas, debido a que están protegidos de la contaminación lumínica. La provincia de Cáceres cuenta con tres de estos títulos.

El Parque Nacional de Monfragüe, habitualmente visitado por la fauna y flora que alberga, fue el primer enclave a que se otorgó la certificación Starlight. De hecho, la propia NASA destacó su cielo nocturno en su Foto Astronómica del Dia (APOD).

La comarca de Las Hurdes es otra de las zonas más destacadas de la provincia. Los seis municipios que la conforman (Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofranqueado) ofrecen un espectáculo nocturno para los amantes de las estrellas, que resulta difícil de olvidar.

A ellos se suma El Chorreón, ubicado en plena Sierra de Gata, junto a una cascada en el río Árrago. Este enclave, situado cerca del municipio de Moraleja, se ha convertido en un excelente reclamo turístico. Además de la observación astronómica, también supone un gran atractivo para los amantes de la fotografía.

Además de ofrecer la oportunidad de disfrutar del cielo nocturno, algunas de estas zonas cuentan con diversas actividades relacionadas con la observación de estrellas. Al igual que en el caso del mirador estelar de Navalvillar de Ibor, las rutas durante los meses de verano son las más habituales y populares.