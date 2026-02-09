Trujillo reúne a 29 parejas en un cursillo prematrimonial previo a la Semana del Matrimonio
Parejas de la comarca reflexionan sobre el amor y la familia de la mano de la Pastoral Familiar
Un total de 29 parejas participaron este sábado en un nuevo cursillo prematrimonial celebrado en Trujillo y organizado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Plasencia. La jornada estuvo dirigida por los responsables diocesanos de este ámbito, junto al párroco don Juan Carlos Milla, sacerdotes de las parroquias trujillanas y seglares comprometidos con la pastoral.
Durante el encuentro, los asistentes profundizaron en el significado del Sacramento del Matrimonio y en los valores que sustentan la vida conyugal y familiar. A través de charlas y dinámicas, las parejas pudieron reflexionar sobre el compromiso, el diálogo y la fe como pilares de su futuro proyecto de vida en común.
La iniciativa se ha desarrollado en vísperas del inicio de la Semana del Matrimonio, que arranca mañana en toda España bajo el lema “El amor, la aventura más épica de todas”, una campaña impulsada por la Iglesia para poner en valor la vocación matrimonial y acompañar a los esposos en las distintas etapas de su relación.
Desde la organización han destacado la buena acogida de la convocatoria y el interés mostrado por los participantes, subrayando la importancia de estos espacios de formación y acompañamiento para afrontar con ilusión y responsabilidad el camino hacia el “sí, quiero”.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte