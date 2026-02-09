Trujillo reúne a 29 parejas en un cursillo prematrimonial previo a la Semana del Matrimonio

Un total de 29 parejas participaron este sábado en un nuevo cursillo prematrimonial celebrado en Trujillo y organizado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Plasencia. La jornada estuvo dirigida por los responsables diocesanos de este ámbito, junto al párroco don Juan Carlos Milla, sacerdotes de las parroquias trujillanas y seglares comprometidos con la pastoral.

Durante el encuentro, los asistentes profundizaron en el significado del Sacramento del Matrimonio y en los valores que sustentan la vida conyugal y familiar. A través de charlas y dinámicas, las parejas pudieron reflexionar sobre el compromiso, el diálogo y la fe como pilares de su futuro proyecto de vida en común.

La iniciativa se ha desarrollado en vísperas del inicio de la Semana del Matrimonio, que arranca mañana en toda España bajo el lema “El amor, la aventura más épica de todas”, una campaña impulsada por la Iglesia para poner en valor la vocación matrimonial y acompañar a los esposos en las distintas etapas de su relación.

Desde la organización han destacado la buena acogida de la convocatoria y el interés mostrado por los participantes, subrayando la importancia de estos espacios de formación y acompañamiento para afrontar con ilusión y responsabilidad el camino hacia el “sí, quiero”.