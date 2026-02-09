Los vecinos desalojados de la urbanización La Isleta de Coria regresan a sus casas

Los vecinos de la urbanización de La Isleta, en Coria, comenzarán a regresar a sus viviendas este lunes, una vez que ha decaído el desalojo decretado durante el fin de semana debido al incremento del caudal del río Alagón. La decisión se ha tomado tras constatar la evolución favorable de la situación hidrológica y meteorológica, que permite recuperar la normalidad de forma progresiva.

El desalojo, que se activó de manera preventiva ante el riesgo de inundaciones, estuvo motivado por el aumento del nivel del río y la previsión de lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Una situación cargada de incertidumbre para los residentes, ya que no se sabía con certeza cuándo podrían volver a sus casas. Se trataba de un escenario que no se vivía desde hacía años en esta zona próxima al cauce del Alagón.

Tal y como anunció el Ayuntamiento de Coria, se procedió a la activación del Nivel 2 del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), con el objetivo de reforzar el seguimiento del episodio y garantizar la seguridad de la población. La medida fue acordada en una reunión presidida por la alcaldesa, en la que participaron el jefe de la Agrupación de Protección Civil, la jefa de intervención de Cruz Roja, el jefe del Parque de Bomberos de Coria, Guardia Civil, el jefe de la Policía Local y efectivos de DYA.

La decisión de evacuar se basó en los parámetros meteorológicos de nivel rojo decretados para algunas zonas de la provincia de Cáceres y en los datos hidrológicos facilitados por la Red de Alerta Temprana SPIDA, que alcanzaron el 130% a las 13.30 horas, lo que permitía prever un riesgo real de inundaciones con peligro para personas y bienes. Con carácter preventivo, se desalojó la zona inundable del paraje de La Isleta mediante medios propios de los afectados y con apoyo de recursos municipales.

Durante el episodio, efectivos de Policía Local, Protección Civil y servicios municipales permanecieron en la zona informando a los vecinos, coordinando el operativo y facilitando un desalojo ordenado y seguro. El temporal provocó también la inundación del Paseo de la Isla, la paralización de la actividad en la industria de Cidacos y daños en las instalaciones deportivas de La Isla, además de la evacuación de residentes y animales en otros caminos cercanos al río.

A esta situación se sumó, en la mañana del mismo día, un importante desprendimiento de tierra en la ladera situada en la parte trasera de la Catedral de Coria. El derrumbe, compuesto por tierra, piedras, troncos y vegetación, invadió parte del Puente Romano y la carretera de Casillas, obligando a cortar de inmediato el tramo al tráfico de vehículos y peatones por motivos de seguridad.