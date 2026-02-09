Santo patrón
Villa del Rey muestra su mejor tradición por las fiestas de San Blas, haciendo frente al mal tiempo
El público degustó las ‘Coles con buche’ en la gran y esperada cita gastronómica
La borrasca Kristin, que azotó la comarca el pasado 28 de enero, dejó importantes daños materiales en Villa del Rey. Las fuertes rachas de viento alcanzando los 150km/h (mayor racha registrada en España) y las intensas lluvias provocaron la caída de un número aproximado de mil encinas centenarias de la dehesa boyal, un daño irreparable, desperfectos en edificios municipales como el tejado del gimnasio y baños de la casa de cultura que voló y pequeñas inundaciones en algunas viviendas y explotaciones agrícolas. Desde primeras horas de la mañana, operarios municipales y vecinos trabajaron de forma coordinada para restablecer la normalidad, en una muestra más del espíritu solidario que caracteriza al municipio.
A pesar de las consecuencias del temporal, el pueblo no renunció a una de sus tradiciones más arraigadas: la comida de ‘Coles con buche’, un plato típico que reúne cada año a vecinos y visitantes en torno a la mesa. Este encuentro gastronómico, celebrado en un ambiente de convivencia y orgullo local, sirvió también como punto de encuentro para compartir impresiones tras el paso de la borrasca y reforzar los lazos comunitarios. Los actos culminaron el 3 de febrero con la celebración de la fiesta del santo Patrón San Blas, una cita marcada por la devoción y la participación popular. La misa y la posterior procesión se desarrollaron con normalidad, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y continuidad tras los días difíciles vividos, finalmente se torció el famoso cordón. Así, Villa del Rey demostró una vez más su capacidad para sobreponerse a la adversidad sin perder sus tradiciones ni su identidad.
