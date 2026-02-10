Unos 70 agentes velarán por la seguridad en los Carnavales de Trujillo

Alrededor de 70 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local integrarán el dispositivo especial de seguridad previsto para garantizar el buen desarrollo de los Carnavales y de los festejos taurinos en Trujillo.

Durante todo el fin de semana del 13 al 15 de marzo, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil realizará controles de alcohol y drogas en los principales accesos al municipio con el objetivo de prevenir incidentes y reforzar la seguridad vial.

El operativo ha sido coordinado en la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y la alcaldesa Inés Rubio, quienes han destacado la importancia de la colaboración institucional para que las celebraciones se desarrollen con normalidad y en un ambiente seguro.