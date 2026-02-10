Un botiquín para no quedarse atrás: Valdehúncar refuerza el acceso al medicamento en la provincia de Cáceres

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández, ha asistido este lunes al acto de reapertura del botiquín farmacéutico de Valdehúncar, una actuación que, según ha señalado la entidad colegial, ha reforzado el acceso al medicamento y a la atención farmacéutica en el medio rural, especialmente en municipios de pequeño tamaño que no cuentan con farmacia. Valdehúncar, situado en plena comarca de Campo Arañuelo, no llega a los 200 habitantes. La farmacia más cercana, de no existir el botiquín, se encuentra a 18 kilómetros de distancia, en Navalmoral de la Mata. No existe tampoco un transporte público directo entre ambas poblaciones, lo que da una idea de la dificultad de acceder a servicios básicos.

De ahí, la importancia de la reapertura de este botiquín que se suma al medio centenar de botiquines farmacéuticos existentes en la provincia y se enmarca, según el Colegio de Farmacéuticos, en el compromiso por garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios en un territorio caracterizado por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.

Un modelo con fuerte presencia rural

La provincia de Cáceres cuenta actualmente con 284 farmacias, de las cuales 190, el 67%, están ubicadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. De ese total, 124 farmacias, el 44% del conjunto provincial, se encuentran en municipios con menos de 1.000 habitantes, donde atienden alrededor de 64.000 personas.

La ratio de farmacias por habitante en la provincia se sitúa en 1.351 habitantes por farmacia, una cifra inferior a la media nacional. Si se excluyen las cabeceras de área (Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria), en el resto del territorio provincial la ratio desciende hasta cerca de 1.000 habitantes por farmacia, lo que, según el Colegio, evidencia el esfuerzo del modelo farmacéutico en el ámbito rural.

Un servicio clave frente a la despoblación

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Cáceres se ha destacado además que la presencia de farmacias y botiquines farmacéuticos contribuye a fijar población, mantener empleo y frenar la despoblación en las localidades rurales. En este sentido, la entidad ha indicado que los municipios que cuentan con este servicio esencial registran una mayor estabilidad demográfica que aquellos que carecen de farmacia.