Somos Cáceres y ANAEEV analizan en Trujillo los retos de autónomos y pymes

Autónomos y pymes reivindican apoyo fiscal y administrativo para garantizar su viabilidad en la España rural.

Integrantes de la reunión celebrada en Trujillo

Integrantes de la reunión celebrada en Trujillo

Trujillo ha acogido una reunión entre representantes de Somos Cáceres y de la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (ANAEEV) para abordar la situación actual de los autónomos y pequeñas empresas de la localidad y su comarca.

El presidente comarcal de Somos Cáceres, Juan Manuel Mariscal, destacó que la formación política se posiciona como “la defensa y la voz de los autónomos y pymes de Trujillo”, subrayando la necesidad de apoyar a un sector que considera clave para el futuro del municipio.

Por su parte, Ruth Ruiz, presidenta de ANAEEV, trasladó a las administraciones una serie de propuestas para mejorar la viabilidad de estos negocios: disminución de la carga fiscal, mayor agilidad y reducción de la burocracia administrativa, ayudas para el alquiler de locales comerciales y un plan decidido para favorecer el relevo generacional.

Desde Somos Cáceres remarcan que los autónomos y pymes son fundamentales porque crean empleo, generan riqueza y contribuyen a fijar población, convirtiéndose en un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico de Trujillo y su entorno.

