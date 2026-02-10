Somos Cáceres y ANAEEV analizan en Trujillo los retos de autónomos y pymes

Trujillo ha acogido una reunión entre representantes de Somos Cáceres y de la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (ANAEEV) para abordar la situación actual de los autónomos y pequeñas empresas de la localidad y su comarca.

El presidente comarcal de Somos Cáceres, Juan Manuel Mariscal, destacó que la formación política se posiciona como “la defensa y la voz de los autónomos y pymes de Trujillo”, subrayando la necesidad de apoyar a un sector que considera clave para el futuro del municipio.

Por su parte, Ruth Ruiz, presidenta de ANAEEV, trasladó a las administraciones una serie de propuestas para mejorar la viabilidad de estos negocios: disminución de la carga fiscal, mayor agilidad y reducción de la burocracia administrativa, ayudas para el alquiler de locales comerciales y un plan decidido para favorecer el relevo generacional.

Desde Somos Cáceres remarcan que los autónomos y pymes son fundamentales porque crean empleo, generan riqueza y contribuyen a fijar población, convirtiéndose en un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico de Trujillo y su entorno.