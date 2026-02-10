Somos Cáceres y ANAEEV analizan en Trujillo los retos de autónomos y pymes
Autónomos y pymes reivindican apoyo fiscal y administrativo para garantizar su viabilidad en la España rural.
Trujillo ha acogido una reunión entre representantes de Somos Cáceres y de la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (ANAEEV) para abordar la situación actual de los autónomos y pequeñas empresas de la localidad y su comarca.
El presidente comarcal de Somos Cáceres, Juan Manuel Mariscal, destacó que la formación política se posiciona como “la defensa y la voz de los autónomos y pymes de Trujillo”, subrayando la necesidad de apoyar a un sector que considera clave para el futuro del municipio.
Por su parte, Ruth Ruiz, presidenta de ANAEEV, trasladó a las administraciones una serie de propuestas para mejorar la viabilidad de estos negocios: disminución de la carga fiscal, mayor agilidad y reducción de la burocracia administrativa, ayudas para el alquiler de locales comerciales y un plan decidido para favorecer el relevo generacional.
Desde Somos Cáceres remarcan que los autónomos y pymes son fundamentales porque crean empleo, generan riqueza y contribuyen a fijar población, convirtiéndose en un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico de Trujillo y su entorno.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte