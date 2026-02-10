Seguridad vial
Imputado por dos delitos contra la seguridad vial tras una persecución en Cáceres: conducía sin carné y temerariamente
La Guardia Civil de Jaraíz de la Vera persiguió a un conductor que circulaba en sentido contrario, sin carnet y a gran velocidad por varias calles del municipio cacereño
En la madrugada del pasado 8 de febrero los agentes de la Guardia Civil del puesto Jaraíz de la Vera, en la provincia de Cáceres, observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario al de la marcha. La situación ocurrió mientras los policías se encontraban realizando un servicio preventivo por dicha localidad.
Al percatarse de la presencia policial el conductor comenzó a circular a gran velocidad por las calles del municipio, rebasando en múltiples ocasiones las líneas continuas, a modo de maniobra evasiva. Los agentes intentaron frenar la persecución con señales luminosas y acústicas, a las que el sujeto hizo caso omiso en todo momento.
El conductor continuó la huida por la carretera que une Jaraíz de la Vera en dirección a Plasencia, realizando aceleraciones bruscas e invadiendo nuevamente el sentido contrario. El vehículo se detuvo finalmente debido a una avería mecánica, momento en el que los agentes pudieron interceptarlo.
El conductor, un varón de 37 años, carecía de permiso de conducción, al no haberlo obtenido nunca. Este hecho hizo necesaria la presencia de agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres, personándose en el lugar un Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Plasencia.
Al sujeto se le imputan dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción y otro por conducción temeraria. Además, también se le ha impuesto una denuncia administrativa, ya que el vehículo carecía de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria.
