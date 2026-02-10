La Diputación de Cáceres y Caja Rural de Extremadura se alían por la sostenibilidad del campo cacereño

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con representantes de Caja Rural de Extremadura en una visita institucional en la que la entidad financiera ha presentado su cartera de servicios y proyectos orientados al desarrollo del entorno rural.

Durante el encuentro se abordó la voluntad de estudiar vías de colaboración encaminadas a trabajar por la sostenibilidad del campo y la creación de oportunidades de empleo y crecimiento en los municipios cacereños.