Mundo rural
La Diputación de Cáceres y Caja Rural de Extremadura se alían por la sostenibilidad del campo cacereño
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y Caja Rural de Extremadura analizaron posibles colaboraciones para impulsar la sostenibilidad del campo y el empleo en los municipios cacereños
Cáceres
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con representantes de Caja Rural de Extremadura en una visita institucional en la que la entidad financiera ha presentado su cartera de servicios y proyectos orientados al desarrollo del entorno rural.
Durante el encuentro se abordó la voluntad de estudiar vías de colaboración encaminadas a trabajar por la sostenibilidad del campo y la creación de oportunidades de empleo y crecimiento en los municipios cacereños.
