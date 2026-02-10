Tecnología
La Diputación de Cáceres impulsa la inclusión digital de mayores a través de 'IA Senior'
La Diputación Provincial destinó 14.940 euros al proyecto de Red Sénior de Extremadura, una entidad constituida en 2024 que agrupa a 18 organizaciones de mayores de la región
Cómo integrar las herramientas de Inteligencia Artificial a la vida diaria. Ese ha sido uno de los principales aprendizajes de las casi 60 personas mayores que han participado en los talleres digitales del proyecto 'IA Senior: La Inteligencia Artificial, un agente de inclusión digital y social' impulsado por Red Senior de Extremadura y financiado por la Diputación de Cáceres.
Durante 12 semanas, las personas participantes han podido profundizar en la Inteligencia Artificial; en distinguir qué es y qué no; aprender conceptos clave como 'token' o 'prompt' e incorporarla en su día a día como un aliado para, tal y como han expresado algunos de los asistentes, dejar de depender de los hijos en materias relacionadas con el uso de las tecnologías.
En estos talleres también han abordado la aplicación de la IA para contrastar información y hacer frente a la desinformación y los bulos.
Éxito
La formación específica ha sido impartida por Inma Carretero, ingeniera informática y secretaria de Red Sénior, y se ha desarrollado en Plasencia y Tiétar. El perfil al que se ha dirigido ha sido el de personas de mayores con una alta vulnerabilidad digital: un 98% de analfabetismo digital y niveles educativos bajos o inexistentes.
En palabras de Carretero, considera que esta primera fase del proyecto ha cumplido con éxito el objetivo de promover la inclusión digital y social a través del conocimiento práctico de la inteligencia artificial. Igualmente, ha explicado que el proyecto continúa de la mano de los participantes que actuarán como “embajadores” del proyecto en sus comarcas promoviendo acciones intergeneracionales.
La Diputación de Cáceres ha destinado 14.940 euros para el desarrollo de este proyecto promovido por Red Sénior de Extremadura, entidad constituida en octubre de 2024 en Plasencia, que agrupa, actualmente, a 18 organizaciones de mayores de distintas comarcas de Extremadura.
De este modo, los mayores que tuvieron que adaptarse de lo analógico a lo digital descubren lo que va a ser el futuro, si no es el presente, de la sociedad: el uso de la IA.
