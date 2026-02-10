Cañaveral solicita a la Diputación de Cáceres ayuda para paliar los daños de las borrascas y abrir el centro de mayores

Llarina Flores, alcaldesa de Cañaveral, en la provincia de Cáceres, ha mantenido este martes una reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. Se trata de un encuentro solicitado desde la propia alcaldía para tratar las problemáticas que actualmente afectan al municipio. Aunque Flores comenta que "la lista de peticiones ha sido larga", destaca dos temas a los que han dado especial importancia.

En primer lugar, la apertura del centro local de mayores, el cual lleva unos años cerrados. En la localidad consideran que su reapertura es muy necesaria. Más allá de ser de gran ayuda para los residentes más dependientes del municipio, también conllevaría la creación de nuevos puestos de trabajo.

Llarina Flores, alcaldesa de Cañaveral, junto a Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Por otro lado, también han hecho hincapié en un tema que está a la orden del día, los daños provocados por las sucesivas borrascas que han pasado por la provincia de Cáceres. En concreto, se han centrado en la línea de ayudas para las localidades afectadas. Cañaveral ha sido uno de los municipios más afectados de la provincia, llegando a registrar vientos que superaron los 100 km/h. Esto ha provocado graves daños que el municipio, que se han traducido en unos gastos extraordinarios por parte del ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Cañaveral van a presentar una memoria formal en papel que recoja todas las peticiones realizadas. Pero por el momento su alcaldesa destaca que la reunión ha finalizado con "muy buenas sensaciones" y una respuesta positiva en todo momento por parte de la Diputación.