La Asociación de Amigos del Patrimonio de Guadalupe estrena web para fomentar el patrimonio local

El municipio de Guadalupe presenta su nuevo espacio web. El municipio preserva un patrimonio local de más de siete siglos de historia. Este lunes impulsan esta iniciativa con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el mismo y así preservarlo.

Se trata de la nueva página web de la Asociación de Amigos del Patrimonio de la Puebla y Real Monasterio de Guadalupe. Con este nuevo medio digital buscan mejorar la comunicación con socios, colaboradores y ciudadanía en general. Es por ello que este espacio tendrá principalmente una función divulgativa, con información actualizada sobre las actividades, proyectos, publicaciones e iniciativas que desarrolla la asociación.

A través de un sistema de suscripción, la web ofrece a los usuarios, tanto socios como no socios, recibir directamente en su correo electrónico todas las noticias, convocatorias, conferencias, y eventos organizados por la entidad.

El diseño de la web ha estado a cargo de César Sánchez Montes, estudiante de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. Ha realizado su boceto y configuración de manera desinteresada.

Con esta iniciativa, la asociación busca reforzar su compromiso con la difusión del patrimonio y la participación activa de la sociedad en su conservación.