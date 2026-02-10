Ocho hombres implicados en el robo de tabaco en Cáceres: la Guardia Civil detiene a tres y sigue investigando a otros cinco

En octubre de 2024 tenía lugar la primera demanda ante la Guardia Civil, en la que se denunciaba el allanamiento de una nave en el municipio cacereño de Casatejada. Los propietarios del inmueble habían detectado el robo de 97 fardos de tabaco, con un peso aproximado de 4.600 kilogramos.

Un mes después se realizaba la segunda denuncia por robo, esta vez en la localidad de Santa María de las Lomas, pedanía de Talayuela en la provincia de Cáceres. Los autores habían forzado la puerta de acceso y sustraído un camión cargado con 20 cajas de tabaco en rama (en torno a 3.000 kilogramos).

El operativo policial, denominado 'Operación Superfluum', se ha prolongado durante más de un año y ha permitido esclarecer estos dos robos relacionados con la sustracción de hoja de tabaco en la comarca de Campo Arañuelo. Los supuestos responsables se encuentran actualmente a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

Como resultado de las investigaciones el vehículo sustraído en el segundo hecho fue localizado abandonado a pocos kilómetros del lugar. En su interior se encontraron siete de las 20 cajas de tabaco robadas, que fueron devueltas a su legítimo propietario.

Posteriormente, se determinó la implicación de dos vehículos en ambos robos, así como la supuesta participación de hasta ocho hombres.

Con las pruebas e indicios de criminalidad recopilados, los Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata, han procedido a la detención de tres hombres y a la investigación de otros cinco. Todos ellos son residentes en localidades de la comarca de Campo Arañuelo. Además de los delitos de robo de hoja de tabaco, robo y hurto de uso de vehículo, también se les acusa de pertenencia a un grupo criminal.