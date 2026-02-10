Una parte de Roma en la provincia de Cáceres

El único pórtico de curia (antiguo edifico del ayuntamiento) conservado al completo en todo el mundo se encuentra en la provincia de Cáceres. Se trata del templo de Augustóbriga, situado en el municipio de Bohonal de Ibor, en la mancomunidad del Campo Arañuelo. Sin embargo, el monumento es popularmente conocido como 'Los Mármoles', debido al brillo que emitían sus ornamentos de vidrio en la antigüedad.

Una construcción llena de cambios

La construcción del templo, como ocurre con la mayoría de los grandes monumentos, surge de una leyenda popular. Se dice que el palacio fue construido por un rey moro para encerrar a su hija en lo alto, acabando así con los amoríos entre la princesa y un caballero cristiano.

El templo fue construido inicialmente en la antigua ciudad romana de Augustóbriga, en la localidad de Talavera la Vieja, en torno al siglo II. De ahí surge el nombre original del monumento, que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931. En 1957 se comenzaron las obras del embalse de Valdecañas, que provocaron la inundación de la localidad. Con el objetivo de mantener este preciado monumento en pie, se desmontó antes de terminar la presa en 1963. Sus partes se trasladaron hacia la orilla del embalse a unos 6 kilómetros de su ubicación original. En una primera reconstrucción se levantó en el municipio cacereño de Peraleda de la Mata. Sin embargo, la edificación suponía un obstáculo en los caminos de acceso a la finca de Alarza, lo que provocó continuas quejas por parte de sus dueños.

Esta situación es la que provocó que el templo terminase por situarse en la que es su ubicación actual, ya que tuvo que ser desmontado y reconstruido nuevamente.

La lucha por conservar la historia

Del pórtico se conservan cuatro columnas frontales y dos laterales. Hasta los años 70 no se asociaban las ruinas con los romanos, sino con los árabes. Y es que, el templo incorpora elementos peculiares poco frecuentes en este tipo de arquitectura. El arco, que ocupa el lugar donde estaba el tímpano del frontón, tiene su origen en la arquitectura oriental de Alejandría o Siria. Este elemento es uno de los ejemplos aún presentes del carácter orientalizante que tuvo Augustóbriga, en constante contacto con la parte oriental del Imperio.

A pesar de ser uno de los templos mejor conservados de la provincia de Cáceres, sigue siendo el menos conocido. Colectivos locales, como Raíces de Peraleda, han recogido firmas en toda la región para mejorar el acceso. Actualmente el monumento sigue en las mismas condiciones, y aún no se le otorga la visibilidad que a estas asociaciones le gustaría. Será cuestión de tiempo comprobar si su lucha consigue finalmente que se destaque el valor que realmente tiene el templo.