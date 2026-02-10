Tradiciones, cultura y memoria colectiva: El Carnaval Hurdano entra en su cuenta atrás

Música, tradición y personajes hurdanos. El Carnaval de la comarca de Las Hurdes entra en su recta final de cara a la celebración de la Fiesta de Interés Turístico Regional este sábado, 14 de febrero. El conocido como Entrueju Jurdanu se celebrará en esta edición en la Entidad Menor Local de Azabal, contando con la colaboración de la Mancomunidad de Las Hurdes y todos los ayuntamientos de la comarca.

Este martes se ha presentado en una rueda de prensa en el palacio de la Diputación de Cáceres, bajo la presencia del diputado provincial, Javier Prieto, y el alcalde pedáneo de Azabal, Isidro Alonso, rodeados de distintos personajes que integran esta peculiar celebración de identidad. En la rueda se expuso la programación de la festividad.

"El Carnaval hurdano representa ese ejemplo de que los pueblos, por suerte, están vivos, están llenos de tradiciones, están llenos de cultura y están llenos de esa memoria colectiva que nosotros tenemos que seguir poniendo en valor a través de las políticas públicas", señaló Prieto.

El diputado destacó, por otro lado, la importancia de la participación ciudadana para mantener vivas estas tradiciones, que reflejan la memoria colectiva, la cultura, la música y la gastronomía de este territorio, y reafirmó el compromiso de la Diputación de Cáceres de seguir apoyando y reforzando la protección y promoción de este tipo de manifestaciones culturales.

Azabal

Cada año, el Carnaval Hurdano va rotando de escenario, de alquería en alquería. En esta ocasión corresponde a Azabal, y su alcalde, Isidro Alonso, tomó la palabra. Alonso recordó esa rotación entre las alquerías y mencionó la polémica suscitada por la Corrobra Estampas Jurdanas, que renunciaba a su participación al creer que la noticia de que se celebre en Azabal faltaba a la esencia e incumplía los acuerdos impuestos inicialmente en 1991.

Isidro Alonso, alcalde de Azabal. / Pablo Parra

"El Carnaval Hurdano es una fiesta tradicional de la comarca de las Hurdes que se recuperó ya de antaño y entonces se va rotando por todos los ayuntamientos que tienen alquilerías. En este caso, la Entidad Local Menor de Azabal no tiene alquerías, pero como está de pleno derecho en la Mancomunidad, le corresponde también celebrar todas las actividades, en este caso el Carnaval Hurdano", comenta.

Alonso explicó que se aprobó en un pleno que el carnaval se celebrara en su municipio, y que aunque se diga que "a Azabal no le correspondía porque ya tiene ayuntamientos y siendo ayuntamientos que no...", añadió que "no me entra en la cabeza", ya que "cuando se nombró Interés Turístico Regional, Azabal ya existía como Entidad Local Menor y nadie se opuso. Ahora nos quieren privar de poder celebrar este evento".

"Desde aquí quiero invitar a toda la gente que quiera ir al carnaval, a disfrutar, y os aseguro que lo haremos pasar bien", afirmó el edil. La música también es realmente importante, entre la flauta y el tamboril, así como el acompañamiento de los cencerros.

"La música de Las Hurdes en aquel entonces, como no había perras para comprar trajes de plástico para los carnavales, pues tampoco había perras para llevar una gran orquesta allí. Entonces, la música tradicional hurdana era el tamboril, que por eso es lo que nos representa en todos los carnavales".

Desde su declaración en 2017 como FIT, a los cuales la Diputación otorga con 6.000 euros según los Presupuestos de 2026, la afluencia de gente se ha incrementado considerablemente. Suele estar en torno a las 1.000 personas, que teniendo en cuenta que Azabal tiene unos 350 habitantes, es una buena cifra. No obstante, se prevé que este año haya menos público debido al mal tiempo. "Calculo que pueden venir unas 500 personas".

El tamboril con el 'Morcillu'. / Pablo Parra

Ya se conoce dónde será en 2027: le corresponde al Ayuntamiento de Casares de las Hurdes, y la alquería seleccionada será Heras.

Programa

Pasando al programa, la festividad comenzará a las 11.00 horas con la llegada de las 'Corrobras del Entrueju' y el reparto de aguardiente y dulces típicos al son de la gaita y el tamboril. A continuación llega el turno de 'La Pidiola', personaje al que el pueblo quiere nombrar reina del carnaval, y a la que salen a buscar con un burro y cantando coplas.

A las 13.00 horas, los visitantes se encontrarán con el 'reguiju' de la Jilandera y el Arcaldi Mozupequeñas, escenificaciones que recrean leyendas y situaciones cotidianas de Las Hurdes. Y a las 14.30 horas habrá una Comida de Hermandad a base de alubias blancas con chorizo y 'bien de oreja' acompañadas de sangría.

Programa completo del Carnaval Jurdanu 2026. / Diputación de Cáceres

Durante la tarde continuarán los diferentes reguijus con el parto de la Tía Rechonchona y la entronización del Rey del Entrueju. Y la fiesta terminará con la procesión del 'Morcillu', personaje mitad hombre y mitad cabra al que no le espera un buen final siguiendo con la leyenda, y la degustación de borrajá de patatas asadas con tocino.

El Morcillu

El personaje principal del Carnaval Hurdano es el Morcillu, presente en la rueda de prensa. El alcalde contó su leyenda. "Parece ser que era una persona que vivía en la montaña, y cuando bajaba al pueblo tenía la mitad de hombre y la mitad macho, digamos así, por eso la cornamenta. Parece ser que hubo una guerra a la que fueron muchos maridos, pasaron muchos años, y no regresaban. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que, claro, las mujeres al final se encontraban con la necesidad, como cualquier persona, de tener algo y, entonces, se comunicaron con él, y era el que bajaba al pueblo y se acostaba con ellas. Pasado el tiempo, los maridos regresaron de la guerra y se enteraron, y fue cuando lo cogieron, lo trajeron al pueblo, lo apalearon y lo quemaron, para dar el ejemplo de que eso no se podía hacer".

Para que no se supiera quienes habían apaleado a aquel hombre, según la leyenda, los autores se disfrazaron, por ejemplo, del Machú Lanú.