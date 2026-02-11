Arroyo de la Luz celebra el centenario de su vecina Jacinta Cordero

Cada cumpleaños es una fecha muy especial para quien es el protagonista de la celebración, y también un recuerdo de lo rápido que pasa el tiempo. Este miércoles, Jacinta Cordero, vecina del municipio de Arroyo de la Luz, en la provincia de Cáceres, es la prueba de que, a pesar del paso de los años, la vitalidad también puede ser una cualidad de una persona mayor.

Ella nació un 10 de febrero de 1926 en la localidad que a día de hoy sigue siendo su hogar, y allí ha celebrado en esta ocasión su cumpleaños número 100. Madre de cuatro hijos, abuela de seis nietos y bisabuela de siete biznietos, pero con una energía imparable. Aun a día de hoy, salir a pasear por las calles del municipio sigue siendo su pasatiempo preferido, que realiza siempre que el tiempo lo permite.

Con motivo de su centenario recibió el pasado martes la visita de Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz, y de María Mercedes Pérez, concejala de Salud y Servicios Sociales. Ellos le hicieron entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa en reconocimiento a tan señalada celebración.

Desde el ayuntamiento le han deseado muchas felicidades y le han transmitido su deseo de que cumpla muchos años más con esa fuerza tan bonita que transmite.