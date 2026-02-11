Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres: "No podemos desaprovechar recursos que puedan impulsar las economías locales y hacer frente al reto demográfico"

El Castillo de Coria, situado en esta localidad cacereña de la que toma su nombre, es el primer testimonio conservado del dominio señorial en la ciudad. Como monumento con un distintivo tan destacado, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1989. Actualmente y desde los años 60, el castillo permanece cerrado al público al tratarse de una propiedad privada, siendo posible visitar únicamente su espacio exterior.

Castillo de Coria. / Cedida a El Periódico

En 2017 se constituyó la Asociación Amigos del Castillo de Coria, quienes desde entonces luchan por su restauración y posterior apertura a visitantes. Este martes se reúnen con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, para trasladarle su inquietud ante la situación de "abandono y dejadez" en la que se encuentra este recurso patrimonial.

"Hay que garantizar que los propietarios cumplan sus deberes de conservación y visita", ha declarado Pedro Gutiérrez, vicepresidente de la asociación, quien ha explicado que esto es responsabilidad de las administraciones competentes. Además, estas obligaciones se imponen por la protección BIC, de la que se benefician al estar exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Situación de abandono y dejadez

Hasta el momento, la falta de mantenimiento ha provocado que tres de las cinco plantas del monumento se hundieran. Los miembros de la asociación temen que la falta de impermeabilización de la cubierta pueda ocasionar que esta se hunda. Además de suponer el posible derrumbamiento del resto de la estructura, también podría generar daños en las viviendas y establecimientos aledaños.

Desde la Diputación de Cáceres han expresado su apoyo en el objetivo de conseguir que el castillo pueda ser accesible tanto a la ciudadanía cauriense como a las personas visitantes. Para ello, se comprometen a mediar e insistir tanto al Ayuntamiento de Coria como la Junta de Extremadura para que tomen cartas en el asunto.

A su vez, Morales ha expresado que la institución provincial "estará ahí para apoyar al Ayuntamiento de Coria en su tarea de mantenimiento y conservación de este edificio histórico".

Reunion Diputación de Cáceres con la Asociación Amigos del Castillo Coria. / Cedida a El Periódico

"No podemos permitirnos desaprovechar recursos que puedan potenciar e impulsar las economías locales y hacer frente al reto demográfico", ha concluido Morales. Además, ha hecho hincapié en los esfuerzos e inversiones que se están volcando sobre este territorio, tales como el Plan de Sostenibilidad Turística Valle del Alagón.