Comienza el montaje de la plaza de toros móvil para el Carnaval de Trujillo

La estructura ya ocupa gran parte de la Plaza Mayor y estará lista en los próximos días para acoger encierros y espectáculos del Carnaval

Montaje del coso taurino para los encierros del Carnaval en la Plaza Mayor de Trujillo

Montaje del coso taurino para los encierros del Carnaval en la Plaza Mayor de Trujillo / SERGIO HERGUIJUELA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La Plaza Mayor amaneció ayer convertida en un gran espacio de trabajo. Operarios y maquinaria inciaban el montaje de la plaza de toros portátil que acogerá los festejos taurinos programados con motivo del Carnaval.

Ya se han instalado buena parte de los módulos metálicos y de los característicos tablados rojos que darán forma al coso. Durante las próximas jornadas continuarán las labores de ensamblaje de gradas, chiqueros y elementos de seguridad, con el objetivo de que todo esté listo antes del inicio de los eventos este viernes.

El regreso de los encierros y espectáculos taurinos de los carnavales, es uno de los principales atractivos de estas fechas, que cada año congrega a cientos de vecinos y visitantes en el centro histórico. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el dispositivo contará con todas las garantías técnicas y de seguridad, además de un refuerzo de efectivos de Policía Local y Guardia Civil.

El montaje de la plaza marca así la cuenta atrás para un Carnaval que volverá a llenar Trujillo de ambiente, tradición y afluencia de público durante todo el fin de semana.

