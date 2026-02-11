Comienza el montaje de la plaza de toros móvil para el Carnaval de Trujillo

La Plaza Mayor amaneció ayer convertida en un gran espacio de trabajo. Operarios y maquinaria inciaban el montaje de la plaza de toros portátil que acogerá los festejos taurinos programados con motivo del Carnaval.

Ya se han instalado buena parte de los módulos metálicos y de los característicos tablados rojos que darán forma al coso. Durante las próximas jornadas continuarán las labores de ensamblaje de gradas, chiqueros y elementos de seguridad, con el objetivo de que todo esté listo antes del inicio de los eventos este viernes.

El regreso de los encierros y espectáculos taurinos de los carnavales, es uno de los principales atractivos de estas fechas, que cada año congrega a cientos de vecinos y visitantes en el centro histórico. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el dispositivo contará con todas las garantías técnicas y de seguridad, además de un refuerzo de efectivos de Policía Local y Guardia Civil.

Noticias relacionadas

El montaje de la plaza marca así la cuenta atrás para un Carnaval que volverá a llenar Trujillo de ambiente, tradición y afluencia de público durante todo el fin de semana.