Comienza el montaje de la plaza de toros móvil para el Carnaval de Trujillo
La estructura ya ocupa gran parte de la Plaza Mayor y estará lista en los próximos días para acoger encierros y espectáculos del Carnaval
La Plaza Mayor amaneció ayer convertida en un gran espacio de trabajo. Operarios y maquinaria inciaban el montaje de la plaza de toros portátil que acogerá los festejos taurinos programados con motivo del Carnaval.
Ya se han instalado buena parte de los módulos metálicos y de los característicos tablados rojos que darán forma al coso. Durante las próximas jornadas continuarán las labores de ensamblaje de gradas, chiqueros y elementos de seguridad, con el objetivo de que todo esté listo antes del inicio de los eventos este viernes.
El regreso de los encierros y espectáculos taurinos de los carnavales, es uno de los principales atractivos de estas fechas, que cada año congrega a cientos de vecinos y visitantes en el centro histórico. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el dispositivo contará con todas las garantías técnicas y de seguridad, además de un refuerzo de efectivos de Policía Local y Guardia Civil.
El montaje de la plaza marca así la cuenta atrás para un Carnaval que volverá a llenar Trujillo de ambiente, tradición y afluencia de público durante todo el fin de semana.
