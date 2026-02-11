Aldeanueva del Camino busca asesoramiento para reactivar la economía agrícola y agroalimentaria con un Consejo Sectorial de desarrollo local

Ricardo García, alcalde de Aldeanueva del Camino, en la provincia de Cáceres, ha mantenido este martes una reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. El encuentro se ha centrado en un asesoramiento por parte de la institución provincial.

Ricardo García, alcalde de Aldeanueva del Camino, junto a Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. / Cedida a El Periódico

En marzo de 2024 se solicitó la creación de un Consejo Sectorial de desarrollo local en el ayuntamiento del municipio. El proyecto se impulsó con el objetivo de promover la reactivación económica agrícola y agroalimentaria en Aldeanueva del Camino.

La propuesta se aprobó más tarde en pleno, pero aún no se ha puesto en marcha. Es por ello que, desde el ayuntamiento buscan el asesoramiento de la institución provincial. En la reunión de este martes, Morales les ha aportado diversas indicaciones técnicas para detallar un plan de acción. Además, desde la Diputación ha expresado su absoluta disposición ante cualquier apoyo y ayuda ante cualquier problema que puedan tener.

Ahora el municipio espera poner en marcha su nuevo Consejo Sectorial con la mayor brevedad posible.