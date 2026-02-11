La Diputación de Cáceres impulsa un plan intergeneracional para combatir la despoblación rural

La Diputación Provincial de Cáceres da un nuevo paso en su estrategia contra la despoblación rural al impulsar iniciativas que refuercen la cohesión social y el diálogo entre generaciones. La institución trabaja ya en la configuración de un Plan Intergeneracional Provincial, concebido como una herramienta para favorecer el desarrollo territorial mediante la integración y el contacto entre distintos grupos de edad.

En este contexto, la Diputación organiza y financia la jornada titulada 'Los municipios extremeños ante el Reto Demográfico, la cohesión social y la integración. Las Zonas de Contacto Intergeneracional', una iniciativa que se desarrolla en colaboración con el grupo de acción local ADICOVER y con la participación de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Granada, a través del Proyecto ZCIANEXT.

Jornadas ZCI. / Diputación de Cáceres

El encuentro se celebrará el próximo 12 de marzo en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, en horario de 9.30 a 13.30 horas, y está dirigido a profesionales vinculados al empleo y al desarrollo local, el trabajo y la educación social, la dinamización comunitaria y el urbanismo, así como a equipos docentes, cargos públicos municipales, asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la intergeneracionalidad.

Zona de Contacto Intergeneracional

La jornada servirá como espacio de reflexión y trabajo para presentar el concepto de Zona de Contacto Intergeneracional, una propuesta innovadora orientada a generar entornos que faciliten la convivencia y la colaboración entre generaciones. Durante la sesión se abordarán también los criterios de viabilidad que determinarán su implantación en distintos territorios.

Además, el programa contempla la creación de grupos de trabajo destinados a identificar necesidades, prioridades y oportunidades específicas de cada municipio. El objetivo es diseñar modelos de intervención ajustados a la realidad local, con acciones concretas que impulsen la interacción entre generaciones, fortalezcan el tejido social y contribuyan a fijar población en el territorio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por políticas integrales frente al reto demográfico, situando la cooperación intergeneracional como un eje estratégico para construir comunidades más cohesionadas, resilientes y sostenibles.