Religión
Jóvenes y educadores del Movimiento Junior celebran un retiro formativo en Valencia de Alcántara
Jóvenes de las parroquias de Cáceres y Sierra de Fuentes profundizaron en la figura de Jesús de Nazaret, mientras los educadores analizaron a los profetas del Antiguo Testamento
El albergue 'Santa María de Guadalupe', en Valencia de Alcántara, acogió los pasados 7 y 8 de febrero el Retiro de jóvenes y educadores del Movimiento Junior, un encuentro que reunió a cerca de 40 participantes procedentes de distintos puntos de Extremadura. La actividad combinó espacios de reflexión, formación, oración y convivencia, en torno a contenidos orientados al crecimiento personal y comunitario.
Durante el retiro, educadores y jóvenes trabajaron de forma paralela en dos grandes ejes temáticos. Por un lado, el grupo de educadores profundizó en la figura y el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, relacionándolos con referentes actuales comprometidos con la justicia social, la defensa de los más vulnerables y la transformación de la sociedad hacia un mundo más justo.
Por su parte, los jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación en las parroquias de San Juan Macías de Cáceres y Sierra de Fuentes centraron su trabajo en la figura de Jesús de Nazaret. A través de dinámicas y reflexiones, abordaron sus enseñanzas, su mensaje y su doble dimensión humana y divina.
Oración
El programa del retiro incluyó también momentos dedicados a la convivencia y al ocio, como la velada celebrada el sábado, que favoreció la cohesión del grupo. Asimismo, se reservaron espacios para la oración compartida, culminando la experiencia con la celebración de la Eucaristía. En ella, los participantes pusieron en común lo vivido durante el fin de semana y compartieron sus metas personales y grupales.
Según la organización, el encuentro ha servido para reforzar el compromiso del Movimiento Junior con el Mundo Infantil y con los valores del Evangelio, promoviendo una vivencia de la fe vinculada a la realidad social y orientada a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y tolerante.
Los organizadores agradecieron la colaboración del Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura por la cesión de las instalaciones del albergue, así como el apoyo de la Fundación Valhondo y del Ayuntamiento de Cáceres, cuya financiación hizo posible la celebración de la actividad.
