El municipio cacereño de Talayuela restablece el suministro de agua potable tras la incidencia por las lluvias y el alivio de embalses

El pasado 19 de enero se detectaba una incidencia sanitaria en el municipio de Talayuela, en la provincia de Cáceres. Debido al arrastre de sólidos y turbidez en el río Tiétar por las lluvias continuas y el alivio de embalses, se produjo un empeoramiento de la calidad del agua.

Desde el ayuntamiento local, informados por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), declararon el agua como no apta para el consumo, lo que derivó en la restricción de su uso únicamente para actividades de higiene y limpieza.

Recursos puestos en marcha

Como recurso, desde el Consorcio MásMedio, de la Diputación Provincial de Cáceres, se tramitó el envío e instalación de tres camiones cisterna. Dos de ellos fueron destinados a Talayuela y uno a la pedanía de Santa María de las Lomas, para facilitar el suministro de agua para consumo humano.

Al mismo tiempo, desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), se llevó a cabo la modificación de los puntos de dosificación de reactivos para eliminar la turbidez. Igualmente, se renovaron las bombas dosificadoras de reactivos y se realizó una limpieza intensiva de filtros y depósitos para acelerar la renovación del agua.

Gracias a estos procedimientos, junto al continuo control por parte de los equipos de medición con calibraciones diarias, se ha logrado que los niveles de aluminio y turbidez cumplan con la normativa vigente. Estos datos han sido validados por la Dirección de Salud de Navalmoral de la Mata, que ha aceptado oficialmente el restablecimiento total del agua por la red pública de Talayuela.

A partir de este momento, el agua vuelve a ser apta para el consumo en la localidad, por lo que se procederá a la retirada de las cisternas enviadas a estas localidades.

Desde el Consorcio MásMedio registrarán en los próximos días un informe completo con la incidencia y con propuesta de actuaciones que eviten situaciones similares en el futuro. Adelantan que estas sugerencias estarán sujetas a mejoras en infraestructuras municipales. Una de las más señaladas es la captación Fehlmann, que actualmente sufre una falta grave de renovación de los drenes filtrantes.