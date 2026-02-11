La Garganta y Casa Rural El Pilar de Acebo, destinos turísticos destacados en los Premios del Norte de Extremadura

Este miércoles finalizan los VI Premios del Turismo del Norte de Extremadura, un galardón impulsado por la Asociación del Turismo del Norte de Extremadura. Esta corporación nace con el objetivo de hacer del norte de Extremadura una marca común. En consonancia con esta meta, entregan este premio a las empresas y particulares que luchan por visibilizar los valores diferenciadores que caracterizan a esta parte de la comunidad. La naturaleza, las tradiciones, la arquitectura popular, la gastronomía y la hospitalidad de la gente de la región son las aptitudes que buscan en sus ganadores, y este año han encontrado a seis que sin duda las fomentan.

Una de las premiadas de esta edición es María José González Roncero, por la Artesanía La Gorra de Montehermoso. Ella es la cuarta generación de artesanas del municipio dedicadas a la confección de este emblemático complemento que ya se ha convertido en una seña de identidad en la región.

En el ámbito de las festividades, Jarramplas ha sido la elegida en esta ocasión. Declarada Fiesta Turística Nacional, es una de las tradiciones de la localidad de Piornal. La victoria del bien sobre el mal es el eje que guía la celebración, donde el personaje Jarramplas, un ladró de ganado castigado por los vecinos, según cuenta la leyenda, recibe miles de nabos mientras toca el tamboril.

En un área completamente enfocada en el turismo encontramos el proyecto Extremadura Tips. Este proyecto, creado por el experto en turismo Steve Martín, se basa en ofrecer recomendaciones de planes, escapadas, rincones ocultos y gastronomía local en Extremadura. A este proyecto se suma Extremadura Curiosa, una empresa que ofrece servicios de promoción, además de productos donde lo más importante es el toque extremeño.

Como destino turístico destacado se premia al municipio cacereño de La Garganta, al que se suma la Casa Rural El Pilar de Acebo, elegida como alojamiento de referencia en la comunidad extremeña.

Otros destacados como referencia turística

Aunque no todos han podido recibir el premio, la asociación ha considerado a un total de 25 nominados. Además de los galardonados, destacan en el ámbito más tradicional La Encamisá de Torrejoncillo; el Festival Internacional de cine Rural y Medioambiental Gateando; la Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra; Los negritos de San Blas de Montehermoso; la Fiesta de la Tinaja y el Barru de Trevejo; Termarium, una fiesta de recreación romana en Baños de Montemayor; la Fiesta de San Martinho en San Martín de Trevejo; el Festival Gata Negra; La Ruta de Carlos V en La Vera; el festival Jato, promovido por la Diputación de Cáceres; Los Empalaos; y Los Conversos de Hervás.

En el ámbito de la difusión turística y el marketing relacionado con la comunidad extremeña, se encuentra la Guía Norex; la agencia Al Otro Lado Comunicación; Juanra Ibérico, viajero dedicado a visibilizar los rincones menos conocidos de Extremadura; Birdeo, plataforma desarrollada por Raúl Virosta, que se centra en impulsar el turimo de naturaleza y cultura rural en la región; y Vive Ambroz, empresa dedicada a la organización de actividades turísticas en el medio natural.

Por último, en relación a la gastronomía sobresale El Tío Picho, una empresa familiar dedicada a la producción de miel; y, en cuanto a destinos turísticos, resaltan el balneario de Baños de Montemayor