Infraestructuras

La Diputación de Cáceres se une a San Martín de Trevejo ante la reparación del arroyo que atraviesa la localidad cacereña

El alcalde de San Martín de Trevejo, Ismael Frade, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reunieron para abordar la reparación del arroyo que atraviesa el pueblo, un reclamo vecinal

Reunión por el arroyo de San Martín de Trevejo.

Reunión por el arroyo de San Martín de Trevejo. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

San Martín de Trevejo

Ismael Frade, alcalde de San Martín de Trevejo, en la provincia de Cáceres, ha mantenido este martes una reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. En el encuentro han tratado diversos temas que afectan al municipio cacereño, centrándose en el  arroyo que cruza el pueblo.

Ismael Frade, alcalde de San Martín de Trevejo junto a Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres.

Ismael Frade, alcalde de San Martín de Trevejo junto a Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Se trata de un riachuelo excavado en las calles de la localidad que fluye durante todo el año. Los vecinos de San Martín de Trevejo lo utilizan principalmente para el regadío a la salida del pueblo. Sin embargo, se ha convertido a su vez en un atractivo turístico debido a su interés arquitectónico.

Arroyo en las calles de San Martin de Trevejo.

Arroyo en las calles de San Martin de Trevejo. / Cedida a El Periódico

Ahora desde el municipio piden la ayuda de la Diputación de Cáceres para su arreglo. "Hay que echar una mano sobre todo a los núcleos rurales", ha declarado Frade. Además, comenta que desde la institución han recibido una respuesta muy positiva. Por el momento van a valorar la situación en la que s encuentra el arroyo, pero esperan iniciar las reparaciones en breve.

