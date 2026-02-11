SOS en Logrosán: desprendimientos en el Cerro de San Cristóbal

La pasada madrugada se ha producido un desprendimiento de tierra procedente de las sierras de San Cristóbal. Estas se encuentran en el municipio de Logrosán, situado en la provincia de Cáceres. El derrumbe ha provocado acumulaciones de barro y agua en diversas calles de la localidad.

El Ayuntamiento de Logrosán ha informado a la ciudadanía en un comunicado oficial y pide a los vecinos mucha precaución en desplazamientos y actividades al aire libre. También aconsejan mantener limpios desagües y sistemas de evacuación de agua en viviendas; y, por supuesto, seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y canales oficiales.

2d4c5be1 52fb 416b 94be a5a16e570bf0 / Cedida a El Periódico

Además, desde el consistorio han trasladado su agradecimiento a los trabajadores y servicios municipales por su rápida actuación. Gracias a ellos se han podido iniciar de inmediato las labores de limpieza, restableciendo progresivamente la normalidad y garantizando la seguridad en las vías públicas.

Finalmente, han recordado que Logrosán y la comarca de Villuercas-Montánchez permanecen hoy en alerta amarilla por lluvias. Según los avisos meteorológicos vigentes se preveen precipitaciones que pueden alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El ayuntamiento continuará monitorizando la situación y mantendrá informada a la ciudadanía ante cualquier novedad.

Los efectos

En Cáceres y provincia, el encadenamiento de temporales de los últimos días (Leonardo, Marta y antes Kristin) ha dejado sobre todo problemas de viento, cortes en carreteras y daños puntuales en infraestructuras, además de medidas preventivas.

Trabajos en Logrosán / Cedida a El Periódico

Emergencias y daños por viento y lluvia (provincia): el SEPEI ha atendido 40 incidencias en un solo día , con caídas de árboles y ramas, desprendimientos de elementos de fachadas y cubiertas, inundaciones puntuales y desalojos preventivos , además del rescate de varios caballos en Torrejoncillo tras una crecida.

el SEPEI , con , además del tras una crecida. Carreteras con cortes y afecciones (provincia y entorno): el temporal ha provocado inundaciones, “saltos de agua”, nieve y socavones . Entre los puntos destacados, se han registrado tramos anegados (por ejemplo, CC-146 en Zarza la Mayor ) y cortes/nivel negro por nieve en varias vías de montaña; además, la A-5 ha sufrido cortes parciales de carril por socavones (zona de Trujillo y otros puntos).

el temporal . Entre los puntos destacados, se han registrado (por ejemplo, ) y en varias vías de montaña; además, la ha sufrido (zona de Trujillo y otros puntos). Accesos cortados y desprendimientos: se han reportado accesos cerrados a zonas residenciales (como Cuartos de Baño en Cáceres y parajes en Navas del Madroño ) y desprendimientos con cortes de carril en carreteras secundarias.

se han reportado a zonas residenciales (como y parajes en ) y con cortes de carril en carreteras secundarias. Medidas en educación por avisos meteorológicos: con alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia , Educación ha suspendido las clases el 5 de febrero en ocho comarcas (Coria, Sierra de Gata, Hurdes, Ambroz, Vera, Granadilla-Trasierra, Jerte y Plasencia y comarca) y ha limitado actividades al aire libre en el resto.

con , Educación en ocho comarcas (Coria, Sierra de Gata, Hurdes, Ambroz, Vera, Granadilla-Trasierra, Jerte y Plasencia y comarca) y ha limitado actividades al aire libre en el resto. Activación de plan de emergencias: la Junta ha activado la situación operativa 0 del PLATERCAEX por el episodio de temporal, con recomendaciones de precaución y limitaciones preventivas.

la Junta por el episodio de temporal, con recomendaciones de precaución y limitaciones preventivas. Apoyo a municipios para evaluar desperfectos: la Diputación ha puesto técnicos a disposición de ayuntamientos afectados (caso de Brozas, entre otros) para valorar daños por viento/lluvia y ha planteado una posible línea de ayudas tras la evaluación.

Y ahora la borrasca Nils ha prolongado la inestabilidad en la Península (lluvias y viento), con impacto previsto especialmente en el oeste del Sistema Central, zona que puede influir en el área de Cáceres según avance el episodio.