Acumulados de lluvia destacados en el norte de Cáceres
Tornavacas, de nuevo, vuelve a ser la localidad más lluviosa de Extremadura (y la cuarta de España)
La borrasca que azotó el norte de Cáceres el martes 10 de febrero dejó 63,8 litros de lluvia en Tornavacas, siendo la localidad más lluviosa de Extremadura y la cuarta de España
La nueva borrasca procedente del Atlántico que afectó este martes 10 de febrero a buena parte de la Península, ha vuelto a dejar importantes acumulados de lluvia en el norte de Cáceres, zona que ha permanecido, durante gran parte de la jornada de hoy, en aviso amarillo por lluvias.
Estas han sido intensas y persistentes, una vez más, en zonas del norte cacereño como el Valle del Jerte, donde se han vuelto a registrar acumulados significativos. Hasta las 20:00, en Tornavacas, cabecera norte del valle, se han recogido 63.8 litros, tan solo superada por Grazalema (Cádiz) y A Lama (Pontevedra) a lo largo del día de ayer, volviendo a ser así, esta localidad, la más lluviosa de toda Extremadura y la cuarta de toda España, según los datos registrados por las estaciones de la AEMET.
El Jerte
El río Jerte a su paso por el valle que lleva su nombre, ha vuelto a experimentar un aumento significativo del caudal, especialmente en las horas centrales del día, similar al del pasado jueves 5 de febrero. A las lluvias, como también sucedió en el episodio lluvioso de la semana pasada que tuvo a todo el norte extremeño en aviso naranja, se ha sumado el deshielo, pues las temperaturas han sido suaves, y los arroyos y gargantas que en este río confluyen se han nutrido del agua procedente de la nieve que cubre sus zonas más altas.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve