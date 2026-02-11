Tornavacas, de nuevo, vuelve a ser la localidad más lluviosa de Extremadura (y la cuarta de España)

La nueva borrasca procedente del Atlántico que afectó este martes 10 de febrero a buena parte de la Península, ha vuelto a dejar importantes acumulados de lluvia en el norte de Cáceres, zona que ha permanecido, durante gran parte de la jornada de hoy, en aviso amarillo por lluvias.

Fotogalería | Asi se ve Tornavacas / Juan Pedro Recio Cuesta

Estas han sido intensas y persistentes, una vez más, en zonas del norte cacereño como el Valle del Jerte, donde se han vuelto a registrar acumulados significativos. Hasta las 20:00, en Tornavacas, cabecera norte del valle, se han recogido 63.8 litros, tan solo superada por Grazalema (Cádiz) y A Lama (Pontevedra) a lo largo del día de ayer, volviendo a ser así, esta localidad, la más lluviosa de toda Extremadura y la cuarta de toda España, según los datos registrados por las estaciones de la AEMET.

El Jerte

El río Jerte a su paso por el valle que lleva su nombre, ha vuelto a experimentar un aumento significativo del caudal, especialmente en las horas centrales del día, similar al del pasado jueves 5 de febrero. A las lluvias, como también sucedió en el episodio lluvioso de la semana pasada que tuvo a todo el norte extremeño en aviso naranja, se ha sumado el deshielo, pues las temperaturas han sido suaves, y los arroyos y gargantas que en este río confluyen se han nutrido del agua procedente de la nieve que cubre sus zonas más altas.