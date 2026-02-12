El carnaval de Malpartida de Cáceres, una fiesta que ha crecido sin perder su esencia

El carnaval de Malpartida de Cáceresse ha consolidado en los últimos años como una de las celebraciones más singulares de la provincia, combinando tradición, gastronomía y participación vecinal. Aunque el número de actividades y asistentes ha aumentado progresivamente, el municipio ha mantenido intactos los rasgos que definen su identidad festiva.

Evolución del carnaval en los últimos años

En la última década, el carnaval malpartideño ha experimentado una evolución marcada por la ampliación de su programación. A las citas tradicionales se han sumado jornadas gastronómicas, exposiciones, actividades deportivas y propuestas culturales que han permitido extender la celebración durante más días.

Desde el Ayuntamiento han señalado que este crecimiento ha ido acompañado de una mejor organización y de una mayor implicación del tejido asociativo local, lo que ha contribuido a atraer a visitantes sin perder el carácter popular de la fiesta.

Tradiciones que pasan de generación en generación

Uno de los pilares del carnaval en Malpartida de Cáceres es la transmisión intergeneracional de sus tradiciones. Actividades como la Pedida de la Patatera, el pasacalle infantil, la Patatera Didáctica en los centros educativos o los encuentros entre escolares y mayores han permitido que niños y jóvenes conozcan y participen activamente en la celebración.

Estas iniciativas han reforzado el vínculo entre generaciones y han garantizado la continuidad de una fiesta que forma parte de la identidad colectiva del municipio.

Elección de la Patatera de Honor y la Patatera Popular

La Gala de la Patatera se ha convertido en uno de los momentos más destacados del carnaval. En ella se otorgan los reconocimientos de Patatera de Honor y Patatera Popular, dos distinciones que ponen en valor tanto la trayectoria como el compromiso con la fiesta.

Gala de la Patatera 2024. / El Periódico Extremadura

La Patatera de Honor suele recaer en personas o entidades que han contribuido de forma destacada a la promoción de la tradición, mientras que la Patatera Popular reconoce el apoyo y la implicación directa de vecinos y vecinas, a través de propuestas consensuadas o valoradas por el jurado designado para la gala.

Medidas de seguridad y ambiente festivo

A pesar de la elevada afluencia de público, el carnaval de Malpartida de Cáceres se ha caracterizado por un ambiente tranquilo. Para ello, el ayuntamiento ha reforzado en los últimos años los dispositivos de seguridad, con coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y servicios de protección civil.

Además, se han establecido puntos de información, control de tráfico en los accesos y una planificación detallada de los actos multitudinarios, especialmente durante la Pedida de la Patatera y los pasacalles nocturnos.

Gracias a estas medidas y a la actitud cívica de participantes y visitantes, el carnaval ha mantenido su esencia festiva y familiar, consolidándose como una celebración abierta en la que, como destacan desde el consistorio, "todos, vengan de donde vengan, son malpartideños".