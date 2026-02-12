Oferta de empleo
Se buscan nuevos trabajadores para la obra de la carretera de Cáparra, en la provincia de Cáceres
La constructora Magenta, a cargo de las obras en la carretera de Cáparra, busca personal para señalización y restauración, según han comunicado al Ayuntamiento de Cáceres
La empresa Magenta es la responsable de la obra de la carretera de Cáparra, en la provincia de Cáceres. Estas construcciones se impulsaron desde la Diputación de Cáceres y actualmente están en desarrollo.
Desde la empresa constructora se han puesto en contacto con el ayuntamiento local para comunicar la necesidad de nuevos trabajadores.
El personal requerido abarca distintos trabajos de la obra, principalmente respecto a áreas como la señalización y la restauración de paredes.
Desde el ayuntamiento se ponen a disposición de las personas desempleadas que estén interesadas en la propuesta. Para solicitar el puesto deberán entregar su currículum vitae en la Oficina de Orientación Laboral. El horario establecido será entre las 09:00 y las 14:00 horas, los martes y miércoles.
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve