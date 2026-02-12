Se buscan nuevos trabajadores para la obra de la carretera de Cáparra, en la provincia de Cáceres

La empresa Magenta es la responsable de la obra de la carretera de Cáparra, en la provincia de Cáceres. Estas construcciones se impulsaron desde la Diputación de Cáceres y actualmente están en desarrollo.

Desde la empresa constructora se han puesto en contacto con el ayuntamiento local para comunicar la necesidad de nuevos trabajadores.

El personal requerido abarca distintos trabajos de la obra, principalmente respecto a áreas como la señalización y la restauración de paredes.

Desde el ayuntamiento se ponen a disposición de las personas desempleadas que estén interesadas en la propuesta. Para solicitar el puesto deberán entregar su currículum vitae en la Oficina de Orientación Laboral. El horario establecido será entre las 09:00 y las 14:00 horas, los martes y miércoles.