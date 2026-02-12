El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Miajadas celebra su Semana Cultural dedicada a los Reyes Católicos

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Miajadas está a punto de concluir la Semana Cultural del curso, que comenzó el pasado 6 de febrero bajo el hilo conductor “Los Reyes Católicos”, una propuesta educativa que ha combinado historia, teatro, recreaciones y actividades interdisciplinares.

La iniciativa tiene como principales objetivos fomentar el conocimiento de la Historia Moderna a través del legado político, cultural y social de los Reyes Católicos; profundizar en el intercambio de culturas entre los territorios del Imperio Español y el Reino Nazarí de Granada; y promover la participación conjunta de todo el alumnado en actividades creativas.

La programación arrancó el viernes 6 de febrero con una visita cultural a Córdoba en la que participaron alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. El martes 10 fue el turno del teatro con la representación “Sueño de Colón”, a cargo de 2º de ESO, que contó con dos pases en el salón de actos dirigidos tanto a alumnado de Primaria como de Secundaria, así como a familias del elenco.

Representación del Sueño de Colón / CSCJ

Uno de los momentos centrales tuvo lugar el miércoles 11 con la recreación de un mercado de época inspirado en el contexto histórico de los Reyes Católicos. El salón de actos se transformó en un espacio ambientado al estilo de un belén viviente con diez puestos temáticos —como fragua, taberna, panadería, botica o telar— atendidos por distintas tutorías y cursos. La actividad incluyó la entrada de los Reyes Católicos, un espectáculo de malabares y danza y la escenificación de la entrega de las llaves de la ciudad, en dos pases dirigidos al alumnado de Primaria.

Representación de los Reyes Católicos en el CSCJ de Miajadas / CSCJ

El jueves 12, el alumnado de 4º de ESO representó la Toma de Granada, también con doble pase para diferentes cursos y familias. Finalmente, el viernes 13 la Semana Cultural concluyó con una gymkana medieval organizada por 3º de ESO y una actividad de pintacaras en el hall de entrada dirigida al alumnado de Primaria.

Noticias relacionadas

Representación de La Toma de Granada en el CSCJ de Miajadas / CSCJ

Con esta propuesta, el centro volvió a apostar por una enseñanza activa y vivencial de la historia, combinando aprendizaje académico, creatividad y participación de toda la comunidad educativa.