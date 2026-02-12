Continúa el cruce de reproches por el Carnaval Hurdano: la Corrobra responde al Ayuntamiento de Azabal

Mientras se acerca la celebración del Carnaval Hurdano del sábado que se va a celebrar en Azabal, continúan las discrepancias públicas entre la Corrobra Estampas Jurdanas, la Mancomunidad de Las Hurdes y el Ayuntamiento de Azabal. Este último fue el último en pronunciarse, mediante un comunicado y en la misma presentación del Carnaval, pero la Corrobra ha vuelto a la carga y le contesta en un muy duro comunicado.

La Corrobra Estampas Jurdanas, firmando su portavoz, Manuel Roncero, responde a las declaraciones realizadas por Isidro Alonso Herrero, alcalde de la Entidad Local Menor de Azabal, publicadas el pasado 28 de enero en este diario. En él, la agrupación cultural expone su versión sobre el origen del colectivo, su implicación histórica en la recuperación del folclore hurdano y las controversias surgidas en torno a la organización del Carnaval Jurdanu.

El nuevo comunicado comienza de una forma bastante contundente: "la ignorancia es muy atrevida". El Consistorio hurdano manifestó que "Estampas Jurdanas no consta inscrito como Asociación en el Registro de Asociaciones de Extremadura, por lo que carece de personalidad jurídica y, en consecuencia, no representa oficialmente a colectivo alguno, sino únicamente a un grupo de personas a título particular".

Según explica la Corrobra, el grupo sí fue registrado a través del Instituto Nacional de Asistencia Social, organismo del que dependía el Hogar-Escolar de Nuñomoral. Allí se formó un grupo de danzas con alumnos del centro con el objetivo de rescatar las antiguas danzas en honor de San Blas, que llevaban años sin celebrarse en la localidad. La gestión administrativa del registro se integró en la asociación del mismo nombre, con la participación del entonces director del centro, Luis González Martínez.

El comunicado detalla que las ayudas económicas recibidas, junto con una aportación de la Caja de Ahorros de Extremadura de Nuñomoral permitieron confeccionar indumentarias para los danzantes. Asimismo, se sufragaron los desplazamientos del tamborilero Domingo Rubio Crespo, que acudía a los ensayos nocturnos, y se facilitaron viajes para difundir el folclore hurdano en distintas localidades.

Por otro lado, explica que el grupo se abrió a tamborileros de la comarca y a colaboradores vinculados a los valores etnomusicológicos de Las Hurdes. La Corrobra subraya que en este contexto se recuperaron rituales como la Carvochá-Chicharrona y la Jogará de las Ánimas, además de ponerse en marcha en 1990 el Carnaval Jurdanu, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2017.

También destaca el apoyo continuado de la Diputación de Cáceres, que "arropó fraternalmente al grupo, extendiendo carnés plastificados a todos sus miembros y encargándose de su promoción a través de la publicidad correspondiente y subvencionando hasta la actualidaddistintos viajes".

En su día ya anunciaron que renunciaban a participar en el Carnaval este año porque creían que la elección de Azabal como sede, una localidad que no es alquería, faltaba a los principios de la fiesta acordados en su origen. El Ayuntamiento contestó que, cuando se celebró en 2017 allí, ya no era alquería y no hubo ningún problema, por lo que no tenía ningún sentido oponerse ahora.

Uno de los apartados del comunicado aborda esta situación. "Cuando en el Entrueju del 2017, a sabiendas de que ciertos técnicos de la Administración se acercarían a dar el visto bueno al Carnaval Jurdanu para ser declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, se aconsejó a los organizadores que se llevara a cabo en una alquería con cierta entidad poblacional y con la infraestructura suficiente para acoger a cientos de visitantes. Entonces, en la creencia a sana fe de que Azabal seguía siendo la alquería mayor de la comarca, el grupo Estampas Jhurdanas propuso que tal edición carnavalesca tuviera lugar en dicha población. De hecho, en todos los artículos de prensa y emisiones radiofónicas en torno a aquella edición se hablaba de la alquería y no de la Entidad Local Menor de Azabal", explica.

El texto también recuerda que no es la primera vez que surjen estos desacuerdos, pues ya hubo en 2018, 2022 y 2023. En particular, señala que la negativa a celebrar el festejo en la fecha tradicional en Robledo de Casares en 2018 motivó la ausencia del grupo. Sobre 2022, la Corrobra indica que el carnaval no se celebró en El Gasco por decisión municipal pese a la flexibilización de las restricciones sanitarias; y en 2023, la entidad acudió a Arrolobos, donde, según expone, la celebración congregó a decenas de participantes y cientos de asistentes, con presencia de medios de comunicación y estudiosos de la cultura tradicional hurdana.

"¿Quiénes sacaron a este festejo de las cenizas y lo han venido organizando y escenificando durante más de 35 años? ¿Quiénes han conseguido que sea una fiesta de Interés Turístico Regional? ¿Acaso ha sido usted, señor Isidro, o los representantes de la Mancomunidad de las Hurdes?".

Suplantaciones

La agrupación insiste en que nunca ha renunciado a celebrar el Carnaval Jurdanu en Las Hurdes ni a respetar los acuerdos históricos. También denuncia lo que considera usos indebidos de su nombre e indumentaria por parte de terceros, señalando que ello desvirtúa la dimensión antropológica de la fiesta.

"No queremos pasar por alto, ni tener en cuenta, las suplantaciones que se hicieron de la Corrobra de Estampas Jhurdanas, con el uso indebido en nuestro nombre de las indumentarias confeccionadas para las escenificaciones, por parte de gente que desconoce totalmente la dimensión antropológica de tal fiesta, que en sus delirios y malas imitaciones la reducen a una 'furriona entre amigotes'", añade.

Pese a todo, la Corrobra entierra el arma de guerra y acaba expresando su deseo de evitar mayores polémicas y plantea la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Mancomunidad de Las Hurdes para garantizar una planificación consensuada del carnaval en los próximos años.