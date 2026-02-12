Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dehesia impulsa en Trujillo el turismo de bienestar como valor añadido para el sector

La jornada, organizada por ASEMTRU e impartida por Dehesia, reunió a profesionales para explorar la cosmética natural y la sostenibilidad como claves de la experiencia turística

Jornada celebrada en Trujillo

Jornada celebrada en Trujillo / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

El Restaurante La Emilia de Trujillo acogió el pasado martes un taller gratuito organizado por ASEMTRU, la Asociación de Empresarios de Trujillo, e impartido por la empresa extremeña Dehesia, centrado en el turismo de bienestar y en su potencial para enriquecer la oferta turística del territorio.

La charla abordó la relación entre el bienestar personal, la cosmética natural y el entorno, analizando cómo estos elementos pueden convertirse en un valor diferencial dentro de la experiencia del visitante. La actividad estuvo dirigida a profesionales del sector turístico, responsables de alojamientos rurales y personas interesadas en proyectos vinculados al cuidado y la sostenibilidad.

Durante la sesión se trataron aspectos como los distintos tipos de productos cosméticos y cómo identificarlos, la apuesta por productos locales con sentido, la sostenibilidad aplicada a los espacios de baño y diversas claves para mejorar la experiencia del cliente a través de propuestas más conscientes y auténticas.

Productos de la demostración en el taller

Productos de la demostración en el taller / CEDIDA

Los asistentes destacaron el interés de incorporar el bienestar como eje estratégico del turismo en Extremadura, un ámbito cada vez más demandado por viajeros que buscan experiencias ligadas a la salud, la naturaleza y el consumo responsable.

Tanto ASEMTRU como Dehesia valoraron positivamente la acogida del encuentro y subrayaron la importancia de seguir generando iniciativas formativas que ayuden a las empresas locales a innovar y a conectar el territorio con un modelo turístico más humano y sostenible.

