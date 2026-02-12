Dehesia impulsa en Trujillo el turismo de bienestar como valor añadido para el sector

El Restaurante La Emilia de Trujillo acogió el pasado martes un taller gratuito organizado por ASEMTRU, la Asociación de Empresarios de Trujillo, e impartido por la empresa extremeña Dehesia, centrado en el turismo de bienestar y en su potencial para enriquecer la oferta turística del territorio.

La charla abordó la relación entre el bienestar personal, la cosmética natural y el entorno, analizando cómo estos elementos pueden convertirse en un valor diferencial dentro de la experiencia del visitante. La actividad estuvo dirigida a profesionales del sector turístico, responsables de alojamientos rurales y personas interesadas en proyectos vinculados al cuidado y la sostenibilidad.

Durante la sesión se trataron aspectos como los distintos tipos de productos cosméticos y cómo identificarlos, la apuesta por productos locales con sentido, la sostenibilidad aplicada a los espacios de baño y diversas claves para mejorar la experiencia del cliente a través de propuestas más conscientes y auténticas.

Productos de la demostración en el taller / CEDIDA

Los asistentes destacaron el interés de incorporar el bienestar como eje estratégico del turismo en Extremadura, un ámbito cada vez más demandado por viajeros que buscan experiencias ligadas a la salud, la naturaleza y el consumo responsable.

Tanto ASEMTRU como Dehesia valoraron positivamente la acogida del encuentro y subrayaron la importancia de seguir generando iniciativas formativas que ayuden a las empresas locales a innovar y a conectar el territorio con un modelo turístico más humano y sostenible.