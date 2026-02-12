El municipio cacereño de Robledollano podría recuperar este jueves el agua corriente

El pasado martes se produjo la rotura del embalse del municipio de Robledollano, en la provincia de Cáceres. Se trata de la presa del río Viejas, encargada de abastecer a todo el pueblo, por lo que desde entonces los vecinos de la localidad no han podido disponer de agua corriente.

Como medida conciliadora, desde la Diputación de Cáceres se enviaron una serie de cisternas que facilitasen el suministro a la localidad. A esto se sumó una segunda acción, destinada al arreglo de los pozos de sondeo para que el municipio pudiese disponer de agua potable a la mayor brevedad posible.

Desde la institución se emitió un comunicado oficial para informar a la ciudadanía de que, aunque vuelva el agua en los grifos, esta aún no será apta para el consumo. Hasta que la potabilidad se restablezca, las cisternas seguirán siendo las encargadas de suministrar agua potable a los vecinos.

Desde el ayuntamiento de Robledollano indican que, con las medidas que se han puesto en marcha, esperan poder recuperar la normalidad a lo largo de la tarde de este jueves.