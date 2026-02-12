Monfragüe, Las Hurdes y Navalvillar: los grandes refugios de estrellas en Cáceres

La observación del cielo nocturno se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia de Cáceres. Municipios como Navalvillar de Ibor y espacios naturales con certificación Starlight destacan no solo por la limpieza de su firmamento, sino también por las medidas que se están adoptando para preservar un recurso natural cada vez más escaso: la oscuridad.

Medidas para conservar la calidad del cielo nocturno

En Extremadura se han impulsado distintas iniciativas para reducir la contaminación lumínica, especialmente en zonas rurales y espacios protegidos. Entre las principales medidas se encuentra la sustitución del alumbrado público por luminarias eficientes y orientadas hacia el suelo, el uso de luces cálidas y la limitación de la iluminación innecesaria durante la noche.

Programas como #AstroCáceres, promovido por la Diputación de Cáceres, han apostado por crear miradores estelares y concienciar tanto a administraciones como a vecinos sobre la importancia de proteger el cielo nocturno como patrimonio natural y cultural.

Comparación con otros destinos de España

La calidad del cielo nocturno de Extremadura se sitúa entre las mejores del país. Frente a otros destinos consolidados como Canarias, Teruel o algunas zonas de Castilla y León, la región extremeña destaca por la amplitud de su territorio poco poblado y la escasa presión urbanística.

En particular, la provincia de Cáceres ofrece grandes extensiones con cielos oscuros continuos, algo menos frecuente en otras comunidades donde los enclaves astronómicos suelen estar más aislados entre núcleos urbanos.

Mejores épocas para observar estrellas en Navalvillar de Ibor

Los meses de primavera y verano son los más recomendables para la observación astronómica en Navalvillar de Ibor. Entre mayo y septiembre, las temperaturas suaves y la mayor estabilidad meteorológica permiten disfrutar de rutas nocturnas y sesiones de observación prolongadas.

El verano es especialmente atractivo por la visibilidad de la Vía Láctea y por la coincidencia con lluvias de estrellas como las Perseidas, que convierten el mirador estelar de Aguas Frías en uno de los puntos más visitados de la comarca.

Eventos y actividades astronómicas en Cáceres

A lo largo del año, distintos municipios cacereños organizan actividades vinculadas a la astronomía. Rutas nocturnas guiadas, observaciones con telescopios, talleres divulgativos y jornadas de astroturismo forman parte de la programación habitual, especialmente en verano.

En enclaves como Monfragüe, Las Hurdes o la Sierra de Gata, estas propuestas se integran en festivales culturales y turísticos que buscan atraer visitantes interesados en la naturaleza, la ciencia y la fotografía nocturna.

La combinación de conservación, divulgación y turismo sostenible ha convertido a Extremadura en una referencia nacional para quienes buscan mirar al cielo en silencio, lejos de la contaminación lumínica y cada vez más cerca de las estrellas.