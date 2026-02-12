Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal

Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán

Ha sido concretamente en el punto kilómetro 7,500 donde se ha producido un desprendimiento de un tramo de la calzada

Guardia Civil

Sandra Pérez

Sandra Pérez

Cáceres

Un gran socavón ha provocado este jueves el corte al tráfico de la carretera CC-428 que une las localidades cacereñas de Berzocana a Logrosán. Ha sido concretamente en el punto kilómetro 7,500 donde se ha producido un desprendimiento de un tramo de la calzada en el que además un vehículo se ha visto afectado.

El coche ha caído en el socavón y la ocupante, una mujer, ha sido rescatada y trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica, según confirma la Guardia Civil, que ha tenido conocimiento del suceso a las 7.25 horas.

También se ha cortado al tráfico debido a los efectos del temporal la carretera CC-225 entre los kilómetros 0 al 6, que une las localidades de Baños de Montemayor y La Garganta.

