Efectos del temporal
Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
Ha sido concretamente en el punto kilómetro 7,500 donde se ha producido un desprendimiento de un tramo de la calzada
Un gran socavón ha provocado este jueves el corte al tráfico de la carretera CC-428 que une las localidades cacereñas de Berzocana a Logrosán. Ha sido concretamente en el punto kilómetro 7,500 donde se ha producido un desprendimiento de un tramo de la calzada en el que además un vehículo se ha visto afectado.
El coche ha caído en el socavón y la ocupante, una mujer, ha sido rescatada y trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica, según confirma la Guardia Civil, que ha tenido conocimiento del suceso a las 7.25 horas.
También se ha cortado al tráfico debido a los efectos del temporal la carretera CC-225 entre los kilómetros 0 al 6, que une las localidades de Baños de Montemayor y La Garganta.
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve