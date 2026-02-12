Jueces Españoles y Brasileños participan en un encuentro sobre tecnología y sistema judicial

Jueces y magistrados españoles y brasileños participan en el II Encuentro hispano-brasileño Lebrón de Quiñones sobre Práctica Jurídica: Tecnología y sistema judicial, donde se va a profundizar sobre el diálogo académico e institucional entre los dos países participantes, tratando uno de los asuntos más desafiantes en la actualidad, la implementación de la inteligencia artificial en el trabajo forense y sus repercusiones en el acceso a la justicia, la privacidad de los datos, la ciberseguridad y la utilidad de jueces y servidores.

Este encuentro celebra su segunda edición, se llevará a cabo en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres los días 12 y 13 de febrero, se configura como un foro único donde se intercambiarán diferentes ideas y experiencias entre los magistrados, académicos, abogados investigadoreses que participan tanto de España como de Brasil.

En el encuentro intervendrán especialistas de primer grado en las aplicaciones y desarrollo de tecnologías en el ámbito judicial; también participarán personas referentes en la práctica del día a día en las tecnologías en los espacios judiciales.

En la primera jornada han participado, entre otros, el letrado del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, Alonso Ramón Díaz, y el ministro del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil y director de la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados del Trabajo, Augusto César Leite de Carvalho.

El acto inaugural ha estado presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón; el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero Juanes; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, Francisco La Moneda Díaz; la magistrada del Tribunal Regional del Trabajo de la Séptima Región de Brasil, María Roseli Mendes Alencar; y el director de la Escuela Judicial de dicho tribunal, Paulo Regis Machado Botelho.

Durante su intervención, la presidenta del TSJ de Extremadura ha subrayado la cooperación institucional que ha hecho posible la celebración de estas jornadas y destacó la relevancia de encuentros de este tipo para compartir experiencias sobre los nuevos desafíos a los que se enfrenta la sociedad y ante los que la Administración de Justicia no puede permanecer ajena.

Asimismo, Tena Aragón ha recordado que la Justicia es un servicio público y defendió que no debe quedar al margen de la innovación y del avance tecnológico. En este sentido, ha puesto en valor la figura del extremeño Lebrón de Quiñones como un referente adelantado a su tiempo.

Dentro del programa previsto, los magistrados brasileños han visitado el Palacio de Justicia de Cáceres, donde han conocido de primera mano el funcionamiento de los Tribunales de Instancia.