Todo listo en Trujillo para los encierros del Carnaval
Seis ganaderías de primer nivel protagonizarán un fin de semana marcado por la emoción, la tradición y el refuerzo del dispositivo de seguridad
La ciudad de Trujillo lo tiene todo listo para la celebración de los encierros del Carnaval, una de las citas más esperadas del calendario festivo local, que este 2026, a pesar del retraso en la licitación y el mal tiempo, ha conseguido este jueves tenerlo todo preparado para mañana. Tras varios días de trabajos, el recorrido urbano, el vallado y la plaza de toros portátil han quedado completamente preparados para acoger los festejos taurinos de los próximos tres días.
Durante esta semana se ha culminado el montaje de la plaza de toros móvil y se ha supervisado todo el trazado por el que discurrirán las reses, garantizando las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de eventos.
En materia de seguridad, alrededor de 70 efectivos de Guardia Civil y Policía Local integran el dispositivo especial acordado en la Junta Local de Seguridad. Además, el Subsector de Tráfico realizará controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos al municipio durante el fin de semana.
Ganaderías participantes
Estas son las ganaderías que acompañarán los encierros del Carnaval: Victorino Martín, Monteviejo, Arriazu, Magallón, Caminero y Sánchez León. Se trata de un cartel que combina hierros de reconocido prestigio con encastes variados, lo que promete intensidad y emoción en cada suelta.
El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar las normas, atender a las indicaciones de los cuerpos de seguridad y participar con responsabilidad. Trujillo encara así un fin de semana lleno de emoción, tradición y espectáculo, con todo preparado para que vecinos y visitantes disfruten del Carnaval en las calles.
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve