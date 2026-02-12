Luz verde a la convocatoria de tres plazas de Policía Local en Trujillo
El Consistorio activa dos puestos de oficial de Policía Local en comisión de servicio y una plaza en propiedad por promoción interna.
El Ayuntamiento de Trujillo ha iniciado los trámites para la convocatoria de tres plazas vinculadas a la Policía Local, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia. Se trata de dos puestos vacantes de oficial en régimen de comisión de servicio y de una plaza de oficial en propiedad que se cubrirá mediante el sistema de concurso-oposición por el turno de promoción interna.
Las bases que regulan la provisión temporal de los dos primeros puestos establecen que podrán optar a ellos agentes pertenecientes a cuerpos de Policía Local de Extremadura, siempre que exista una situación de urgente e inaplazable necesidad. Entre los requisitos figura haber prestado al menos un año de servicio en el último destino obtenido con carácter definitivo. La selección se llevará a cabo a través de la valoración de méritos de los aspirantes.
En cuanto a la plaza en propiedad, el Ayuntamiento detalla que está incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2025, aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 26 de diciembre. Para concurrir al proceso será necesario contar con el título de Bachillerato, Técnico o equivalente, además de tener la condición de funcionario de carrera en el cuerpo de Policía Local de Trujillo.
El procedimiento constará de una fase de concurso-oposición y de la superación de un curso selectivo de promoción de categoría que se impartirá en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, paso imprescindible para acceder de manera definitiva al puesto.
Con estas convocatorias, el Consistorio pretende reforzar la estructura de mando de la Policía Local y garantizar la correcta prestación del servicio de seguridad ciudadana en la ciudad.
